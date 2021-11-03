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網紅冷氣哥自爆出獄！「赴日本+印尼詐騙」薪水超扯曝光

▲▼ （圖／翻攝林耕宇臉書）

▲網紅冷氣工跨海詐騙，慘關一年多！ （圖／翻攝林耕宇臉書）

網搜小組／劉維榛報導

被稱為「超暖電器師傅」的網紅林耕宇消失數年後，昨（2）日在臉書宣布回歸，並大方貼出出監證明書表示，自己因為跨海詐騙被逮，關了1年8個月後終於恢復自由身了。實際查詢林耕宇相關判決書，發現他3年前赴印尼與日本擔任接線員，也讓詐騙薪水意外曝光了，同夥最高月領百萬。

2016年時，林耕宇在臉書自稱免費幫一位單親媽媽裝冷氣，該文章引發40萬名網友大讚，也讓他聲名大噪被封成為「超暖電器師傅」。不過隔年卻爆出，林耕宇根本是自導自演，但林卻神隱避而不談。

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轉眼5年過去，林耕宇昨日晚上在臉書自爆，「我假釋通過了，我出獄了，自由了」，底下還附上出監證明書，仔細一看罪名是詐欺，刑期為有期徒刑1年9個月。

林耕宇寫下194字，提到在監獄的日子如何度過，「我在此地的時間的確過得很慢，關在高牆之內的這個世界裡，『人』只不過是數字而已，用來區別人的不是名字，也不是天生的才華，而是我們罪行的性質。我們穿著一樣的衣服、吃著相同的食物，也閱讀同一台監獄推車上破舊的書。」

▲▼ 。（圖／翻攝臺灣高等法院臺中分院）

▲▼ 。（圖／翻攝臺灣高等法院臺中分院）

▲林耕宇坦然面對苛責。（圖／翻攝林耕宇臉書）

文章引來2千多名網友關注，林耕宇也坦然真相，就是因為出國打詐騙電話被抓，「坦白說出來又不漏氣，進去關就是進去關，沒想過要隱瞞啥」，且坐牢那段時間，還主動寫信向女友提分手。

實際在判決書查詢林耕宇，果真跳出「加重詐欺等」的刑事判決，林耕宇綽號叫鮪魚，擔任1線話務工作，幕後薪水與獎金也攤在陽光下，他於107年3月出境到印尼峇里島機房，3月賺6900元，4月暴增至14萬4300元。

同年6月林耕宇到日本福岡機房，依舊擔任1線話務，但薪資與獎金只顯示「不詳，每月底薪2萬 5000元」。另觀察到上層管理階級，有的人月薪15萬，其中擔任電腦手則可月入68萬，還有一名3線話務的男子，月收還超過百萬，然而高薪背後，這些不法所得全都是一般老百姓的血汗錢，實在不可取。

▼其中綽號澤哥的男子，還月收破百萬！（圖／翻攝臺灣高等法院臺中分院）

▲▼ 。（圖／翻攝臺灣高等法院臺中分院）

▲▼ 。（圖／翻攝臺灣高等法院臺中分院）

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