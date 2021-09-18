她給1星控恐怖賣家「沒出貨就威脅！」再遭恐嚇坐牢　吐血對話曝

▲原PO遇到揚言要「依法處理她」的離譜賣家。（圖／翻攝自爆怨2公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

很多人都會在拍賣APP上買東西，遇到這樣的情況讓人超傻眼！一位女網友在臉書《爆怨2公社》貼文，表示她遇到一個離譜賣家，根本還沒出貨就先威脅她「如果不取貨，會依法處理。」忍不住給1星評價抱怨，賣家卻指控她亂給差評不收回，揚言讓原PO吃上6至12個月的牢飯，超瞎的對話讓網友也看呆。

這位女網友文中貼出截圖，只見賣家9月13日傳訊息告知她「已出（貨），如果不取貨，我會依法處理。」這讓原PO超納悶，因為對方根本還沒出貨。仔細看看待收貨頁面，賣家確實是14日才到店寄件，而且原PO一收到取件通知馬上就前往領包裹。

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▲原PO給1星評價抱怨，賣家貼出「警方」的警告，威脅她不改評價就要坐牢。（圖／翻攝自爆怨2公社）

但威脅訊息實在太莫名其妙，原PO忍不住給1星評價抱怨，「賣家在還沒出貨前，威脅買家不取貨就依法處理，但是根本沒出貨啊！」直呼對方相當離譜，讓她很傻眼，重點是賣家稱商品是台灣製，但收到才發現根本不是。

沒想到賣家竟傳來和「警方」的對話，可以看到對方把原PO的訊息頁面截圖起來，傳給「警方」控訴「該筆訂單惡意一星，請警方處理」，而「警方」則是相當積極回覆「馬上處理」、「惡意一星對賣場造成一定的影響，現在叫各部門去查該用戶資料以及住址」、「如果該用戶不更改評價，那麼將會對其採取對應的措施。」

「警方」接著甚至警告，「已查明該用戶資料，14:40分，該用戶不更改評價，直接採取對應措施，嚴重性坐6～12個月的有期徒刑。」賣家最後還補了一張「讓媒體去新北市北區武陵路隨警方爆光（應為：曝光）此人。」

▲網友紛紛看傻。（圖／翻攝自爆怨2公社）

對話一出，網友們都看傻，「這個是賣家內心戲嗎」、「如果你給他1顆星要坐牢，那你給他5顆星，換他去坐牢」、「不如請消基會來處理好了」、「有事嗎？馬上到貨要馬上取貨的概念」、「會被這篇笑死，這賣家是編劇科畢業的嗎」、「看來他喜歡角色扮演。」

還有人突破盲點，「那個對話超唬爛的！哪個警局這麼閒在管這個的？何況寫明狀況不算造謠，妳看他要演到什麼時候」、「這是自己弄出來的對話吧！一看就知道自己拿兩個帳號自導自演」、「律師費裁判費都不止了」、「我不敢說我住新北市多久了，但新北市什麼時候有北區了？」