空中驚魂！冷氣工裝機竟踩塌水泥窗台　3樓直墜命大：僅下巴噴血

▲張姓工人在安裝冷氣時，不慎踩塌外牆水泥從3樓墜落，所幸送醫後沒有生命危險。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮1名張姓冷氣師傅（56歲），9月30日在1棟舊透天厝整修工程中安裝冷氣，因腳踩在窗台外牆邊緣，不料窗台水泥突剝落，右腳一打滑，直接從3樓摔落地面；苗栗縣消防局接獲通報後，立即派員前往救援，抵達時看見張男坐在1樓神情恍惚，下巴撕裂傷狂冒血，經緊急包紮止血，由通霄分隊救護車送醫救治。

苗栗縣消防局表示，9月30日下午3時09分接獲通報，稱通霄鎮內湖里1透天厝，有民眾發生墜樓事故，獲報後立即派遣救護車前往救援。救護人員到達現場時，張男坐在1樓牆邊，背部疼痛及下巴有撕裂傷，所幸意識清楚，救護人員給予頸圈及長背板固定，以防止頸椎及脊椎2度傷害以及包紮止血後送醫救治。

張男同事指出，當時張男正在3樓鷹架施作冷氣室外機裝設，一腳踩在牆外鷹架上，一腳踩在水泥窗台邊緣，不料窗台水泥突剝落，右腳一打滑，直接從3樓摔落地面，嚇得大家趕緊通報119救援。

苗栗縣政府消防局也提醒民眾，於高空作業時，應使用安全帶及安全帽，並設置安全母索或錨定點供安全帶鉤掛。勞工進行高空工作作業時，應要求穿戴安全帶、安全帽，以保障自身安全。

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