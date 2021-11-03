莫德納可混打數量曝！陳時中精算「接種3順位」初估45萬劑可挪用

▲立法院衛環委員會 衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部長陳時中今日表示，AZ混打mRNA疫苗是既定方向；指揮中心昨日也拋出，會依據現有BNT與莫德納數量來決定多少開放混打，意味BNT與莫德納都將出現在混打選項。陳時中今表示，莫德納疫苗運用順位，分別是保留第二劑、開放等待第一劑者，最後才是混打，依照目前掌握莫德納疫苗進貨與一、二劑需求人數，初估有45萬劑可挪為混打使用。

國內目前僅開放第一類醫事人員可以於接種AZ超過10週後混打莫德納；指揮中心日前於立法院報告指出，將於第13期會提供部分第一劑接種AZ超過10周的民眾，用BNT疫苗完成第二劑，不過在第13輪規劃，提供AZ與BNT第一、第二劑，不見混打選項。

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陳時中今日立院衛環委員會前受訪表示，AZ混打mRNA疫苗是既定方向；民進黨立委楊曜詢問，近期美國又捐贈150萬莫德納，混打相關開放時程與疫苗種類？陳時中表示，這個月會開始提供AZ混打mRNA，莫德納與BNT都會有，時程尚未宣布，還需要精算進貨量。

陳時中說，莫德納疫苗首要保留第二劑給曾經接種第一劑者，接著是殷殷期盼要打第一劑莫德納疫苗者，第三才是混打；並強調，這個月疫苗數量一定夠，一定會開始計畫。

陳時中接受訪問時說明，目前國內還有50萬劑莫德納配至地方，加上美國捐贈150萬劑，估計掌握200萬劑可以運用。而需保留第二劑者約有105萬，另疫苗平台仍單選、複選堅持等待第一劑莫德納者約50萬上下；以此估算，可以挪用於混打疫苗大概45萬劑。