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爭取代工莫德納　陳時中：美方保護mRNA技術「後端代工可行性高」

▲▼立法院衛環委員會 陳時中答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院衛環委員會，衛福部長陳時中，資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情衝擊全球，疫苗成為疫情防治重要一環，衛福部長陳時中今日於立法院社福衛環委員會針對我國爭取新冠國劑疫苗代工策略專案報告，國民黨立委陳玉珍詢問國衛院爭取代工莫德納疫苗的相關進度，陳時中表示，目前沒有確切結果；至於代工可否掌握mRNA原液的技術，陳坦言「美方對mRNA技術相當保護」，代工後端的可能性相對高。

陳時中今（3）日出席立法院社福衛環委員會，針對「爭取COVID-19新冠肺炎國際疫苗代工策略、目前我國各項疫苗政策方向、疫苗整備情形及109年8月AZ疫苗研發團隊來台探詢代工疫苗評估過程」進行專題報告。報告指出，考量國內業者具有次單位蛋白疫苗相關生產技術，短期內代工填充可行性高，可媒合相關苗代工。

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至於mRNA疫苗，生產平台具發展潛力，惟技術門檻高，國內技術尚未成熟，故積極建立國內生產製造mRNA疫苗技術能力與量能，以爭取國際代工機會。

陳玉珍質詢時提出，國家衛生研究院今年6月提出希望爭取代工莫德納，進一步取得mRNA技術，詢問相關進展，陳時中回應，目前還沒有確切結果；國衛院院長梁賡義表示，現在還在進行中，雙方定期保持聯絡。

陳玉珍進一步問及韓國三星已經簽約代工莫德納，是否會影響我方爭取代工，以及韓方代工是否包含mRNA技術；陳時中坦言，每家大廠都有全球佈局，三星簽約會有一定影響；梁賡義則表示，目前瞭解，韓國主要代工後端填充包裝部分，非原液技術。至於我方是否可爭取原液技術，陳時中坦言，美方mRNA技術相當保護，基本策略看起來是這樣情況，也因此，後端可能性相對高；陳也提到，爭取莫德納代工，要看其全球佈局，我和美方關係不錯，希望互相信任情況下洽談。

衛福部報告另說明去年8月AZ疫苗研發團隊來台探詢代工的疫苗評估過程，報告指出，國衛院獲衛福部授權，於去年7月20至8月11日間就曾與阿斯特捷利康公司聯繫，商討國產AZ疫苗的可能性，但最後阿斯特捷利康公司評估國內的疫苗產能及該公司全球佈局等因素，未能與我國有進一步的合作。

陳玉珍提問，AZ當時開出年產3億劑、國內的年產僅有1億劑，最終討論代工破局，部長於媒體受訪時曾說這是因為「有人」不太喜歡，「有人」是誰？陳時中回應，這是指泛泛的一些人，這是一種感覺；新聞媒體回應可以說感覺，但在國會殿堂說要有實質依據，他也補充「是因為媒體很常問我感覺」。

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