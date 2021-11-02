11月開放混打！莊人祥透露「混莫德納、BNT都可能」最後精算中

▲指揮中心記者會，發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）



記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前表示，AZ混打BNT預計11月會進行；發言人莊人祥今日說明，指揮中心會依據現有BNT與莫德納數量來決定多少開放混打，目前正在最後精算。這也意味不僅BNT，莫德納也可能在一般人會打選項中。

國內目前僅開放第一類醫事人員可以於接種AZ超過10週後混打莫德納；指揮中心日前於立法院報告指，將於第13期會提供部分第一劑接種AZ超過10周的民眾，用BNT疫苗完成第二劑，不過，29日公布第13輪規劃，提供AZ與BNT第一、第二劑，不見混打選項，陳時中日前受訪表示，混打在這個月的計劃之內。

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台大醫院進行AZ莫德納混打研究，初步完成28天後抽血數據分析，結果顯示，AZ+莫德納抗體反應與兩劑莫德納相當，混打者又以間隔8週者效果比間隔4週要好，後續還會進行3個月後追蹤。

莊人祥說明，國內進行的是國外比較少的AZ+莫德納研究，國外比較多是AZ+BNT，目前台大結果來看，和國外AZ＋BNT類似，相關資料在ACIP委員會已經討論，第一類混打AZ+莫德納也已經再進行。

至於11月份混打，會針對現有BNT與莫德納的疫苗量，來決定多少會做混打，最後精算當中。