1.5萬人明年教召14天　這三個單位後備軍人要入列

▲國防部規劃明年起試行14天教召新制，鎖定兩個族群，且有三個單位適用新制。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

國防部規劃明（111）年起試行14天教召新制，預計1萬5千多人受徵召，對象鎖定「後退先用」，且以8年內退伍的後備軍人為原則，對象鎖定「新訓旅」、「縣市後備旅」、「縱深守備旅」三個單位之後備軍人。

國防部2日召開例行記者會，由全民防衛動員室副主任馬家龍報告明年教召執行作法。馬家龍表示，為有效恢復退員戰鬥技能，明（111）年教召訓練，結合年度流路，採新、舊制教召併行，並藉「試行驗證」建立未來接訓常數。

馬家龍說明，舊制5至7天教召訓練，結合單位作戰任務，採召訓中心基地輪訓或部隊自訓方式實施，計9萬7仟餘人。新制14天教召訓練，採局部試行方式，規劃以作戰區為單位，於1至3季，由三軍司令部及後備指揮部，計25個營（連）1萬5仟餘人實施驗證，並於第4季完成試行成效檢討及各項評估。

針對新制教召以七年級生為主是否屬實？馬家龍表示，教召選員以後退先用、8年內退伍為原則，並駁斥新制教召以七年級生為主，以及網路盛傳延長至15年監管的傳言。

至於，那些後備軍人適用14天教召新制？馬家龍指出，由各軍司令部或指揮部遴選單位，按照作戰屬性及任務來試行，並因部隊專長缺員需求來選召訓，目前大概以既有「新訓旅」、「縣市後備旅」、「縱深守備旅」等單位，年度共召訓25個單位，並分由第三、四、五作戰區來試行，第一季陸軍203旅等5個單位、第二季由104旅的4個單位。

在課程規劃上，馬家龍表示，射擊及戰鬥技能為部隊作戰根本，為使召員適應各種作戰形態，訓練內容配合期程調整，置重點於專長複訓、射擊訓練、組合訓練、戰鬥教練及災害防救。

為兼顧國家安全及減少雇主負擔，馬家龍表示，經常僱用員工數20人以下之中小企業，有2人以上員工同時接受召集，有影響營運之虞，經擇定半數以下員工，可憑相關證明，辦理免除本次召集。

為符合教召公平性，後備軍人於退伍後8年內，以4次為限，每次不超過20日；因應明（111）年試行14天新制教育召集訓練政策訓練天數較舊制增加1倍，為符兵役公平性，參與新制應召員，以2次召集計算。