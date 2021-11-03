　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

1.5萬人明年教召14天　這三個單位後備軍人要入列

▲▼漢光演習,陸軍特戰指揮部,國軍官兵,反空機降作戰演練,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,特戰官兵。（圖／記者李毓康攝）

▲國防部規劃明年起試行14天教召新制，鎖定兩個族群，且有三個單位適用新制。（資料照／記者李毓康攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

國防部規劃明（111）年起試行14天教召新制，預計1萬5千多人受徵召，對象鎖定「後退先用」，且以8年內退伍的後備軍人為原則，對象鎖定「新訓旅」、「縣市後備旅」、「縱深守備旅」三個單位之後備軍人。

國防部2日召開例行記者會，由全民防衛動員室副主任馬家龍報告明年教召執行作法。馬家龍表示，為有效恢復退員戰鬥技能，明（111）年教召訓練，結合年度流路，採新、舊制教召併行，並藉「試行驗證」建立未來接訓常數。

馬家龍說明，舊制5至7天教召訓練，結合單位作戰任務，採召訓中心基地輪訓或部隊自訓方式實施，計9萬7仟餘人。新制14天教召訓練，採局部試行方式，規劃以作戰區為單位，於1至3季，由三軍司令部及後備指揮部，計25個營（連）1萬5仟餘人實施驗證，並於第4季完成試行成效檢討及各項評估。

針對新制教召以七年級生為主是否屬實？馬家龍表示，教召選員以後退先用、8年內退伍為原則，並駁斥新制教召以七年級生為主，以及網路盛傳延長至15年監管的傳言。

至於，那些後備軍人適用14天教召新制？馬家龍指出，由各軍司令部或指揮部遴選單位，按照作戰屬性及任務來試行，並因部隊專長缺員需求來選召訓，目前大概以既有「新訓旅」、「縣市後備旅」、「縱深守備旅」等單位，年度共召訓25個單位，並分由第三、四、五作戰區來試行，第一季陸軍203旅等5個單位、第二季由104旅的4個單位

在課程規劃上，馬家龍表示，射擊及戰鬥技能為部隊作戰根本，為使召員適應各種作戰形態，訓練內容配合期程調整，置重點於專長複訓、射擊訓練、組合訓練、戰鬥教練及災害防救。

為兼顧國家安全及減少雇主負擔，馬家龍表示，經常僱用員工數20人以下之中小企業，有2人以上員工同時接受召集，有影響營運之虞，經擇定半數以下員工，可憑相關證明，辦理免除本次召集。

為符合教召公平性，後備軍人於退伍後8年內，以4次為限，每次不超過20日；因應明（111）年試行14天新制教育召集訓練政策訓練天數較舊制增加1倍，為符兵役公平性，參與新制應召員，以2次召集計算。

►激殺1.8折！老爺酒店集團住宿券才2899元

ET快訊
首波最強「12°C冷氣團」恐襲時間曝　濕冷凍台三溫暖
首例！男打AZ後血栓判定與疫苗有關　獲90萬元救濟金

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

反萊豬懶人包一次看！　國民黨：民進黨陷美國於不義

1.5萬人明年教召14天　這三個單位後備軍人要入列

國民黨：蘇貞昌、鄭文燦把公投當「閣揆交換」的籌碼

三張圖看懂萊豬公投　民眾黨戳破「反萊豬就無法OO」詐騙話術　

卓冠廷參選2週就已處理陳情案　籲綠覆率15％墊底的新北應關注

喊倒閣公投遭嗆政治鬥爭？　黃子哲：蘇貞昌迴力鏢打到蔡英文

台南市議會「僅25人」出席！預算審查流會　詳細名單曝光

國民黨指控鄭文燦出賣台灣人健康　吳安琪揭「反美豬」三大矛盾

「中二立委補選是2022前哨戰」　郭正亮：會變成藍綠這兩大咖對決

「台灣人沒有欠施明德」　謝長廷親曝曾與江鵬堅有3共識

誤會一場！開車按喇叭竟被亮槍 警方急圍捕..驚見後座是王金平

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

體驗媽媽離世...闔上棺材就淚崩　一結束只想抱緊她：我很愛妳！

仁武保母遭私刑「4硬漢甩巴掌」…7分58秒片瘋傳！　警方回應了

愛心認養16年老汪腳退化不能走 一放專屬輪椅秒跨步...獸醫也吃驚

天心使喚「最萌小助理」按摩遭白眼XD　他「隨時On call」還帶她去片場..超Q

竇智孔《扛得住》三缺一曾抗拒再唱　柯有倫與黃鴻升打高爾夫「對話永記得」

前妻爆帶新歡陳昊森過夜！歐弟給祝福　網挖私下互動「關鍵照」遭鄭雲燦封鎖

把1歲兒哄睡...秒變「快樂媽咪」　轉身跳舞爽歪網笑：要先下床！

反萊豬懶人包一次看！　國民黨：民進黨陷美國於不義

1.5萬人明年教召14天　這三個單位後備軍人要入列

國民黨：蘇貞昌、鄭文燦把公投當「閣揆交換」的籌碼

三張圖看懂萊豬公投　民眾黨戳破「反萊豬就無法OO」詐騙話術　

卓冠廷參選2週就已處理陳情案　籲綠覆率15％墊底的新北應關注

喊倒閣公投遭嗆政治鬥爭？　黃子哲：蘇貞昌迴力鏢打到蔡英文

台南市議會「僅25人」出席！預算審查流會　詳細名單曝光

國民黨指控鄭文燦出賣台灣人健康　吳安琪揭「反美豬」三大矛盾

「中二立委補選是2022前哨戰」　郭正亮：會變成藍綠這兩大咖對決

「台灣人沒有欠施明德」　謝長廷親曝曾與江鵬堅有3共識

他被違規車撞「昏迷住院」　車主見賠償狂喊窮：艱苦人要互相體諒

T1職籃首支啦啦隊　台啤英熊小調啤10正妹濃濃職棒味

國銀放款不及存款增速！存放比再創新低　下探到70.07%

反萊豬懶人包一次看！　國民黨：民進黨陷美國於不義

1.5萬人明年教召14天　這三個單位後備軍人要入列

傅恪恩／她跟孩子住在前夫房子裡　能否以「自用住宅」節稅

賴怡忠／聯合國2758決議50年　碰撞中共「一中原則國際化」

推街舞！藍營立委鏡頭前起舞38秒　遭批慘不忍睹...網敲碗連勝文solo

政治熱門新聞

文湖線社區鋸樹沒防護　北捷怒求償

快訊／1000元「i原券」最後一波幸運兒　中籤號碼出爐

1.5萬人明年教召14天　這三個單位後備軍人要入列

反萊豬懶人包一次看！　國民黨：民進黨陷美國於不義

快訊／1.5萬人明年教召14天「12月公布日程」　戰鬥訓練時數+44小時

台南市議會「僅25人」出席！預算審查流會　詳細名單曝光

清大教授認證「核四安全」　7點完整解析打臉蔡政府

三張圖看懂萊豬公投　民眾黨戳破民進黨詐騙話術　

快訊／徐國勇：王金平遇行車糾紛　隨扈亮槍「有按相關規定」

「台灣人沒有欠施明德」　謝長廷親曝曾與江鵬堅有3共識

快訊／樹枝掉落！北捷文湖線異常　辛亥-動物園不通「改公車接駁」

「中二立委補選是2022前哨戰」　郭正亮：會變成藍綠這兩大咖對決

國民黨跨時空打臉自己　網朝聖6年前今天：演哪齣？

信義知名夜店Klash解禁！北市通過4家八大復業

更多熱門

相關新聞

教召訓練時數翻倍　邱國正：不完全是敵情

教召訓練時數翻倍　邱國正：不完全是敵情

國防部明年起將試行教召「1年1訓、1次14天」，並規劃將射擊、戰鬥教練時數翻倍，國防部長邱國正2日表示，國軍很多作為都要與時俱進，其中的理由很多，不完全是因為敵情，沒有完全因為敵情做大幅度的調整。對於教召新制在網路上掀起七年級生批評，邱國正說，年輕人在不了解的狀況下，就突然冒出一個反應，「他可能不知道、不抱任何期望」，但是在成長當中、服完兵役了，可能就會有所改觀。

「教召14天可查了嗎」傳說級網址曝！鄉民狂抖

「教召14天可查了嗎」傳說級網址曝！鄉民狂抖

14天教召7年級生為主？　國防部駁：「後退先用」8年內退伍為原則

14天教召7年級生為主？　國防部駁：「後退先用」8年內退伍為原則

快訊／1.5萬人明年教召14天「12月公布日程」　戰鬥訓練時數+44小時

快訊／1.5萬人明年教召14天「12月公布日程」　戰鬥訓練時數+44小時

快訊／邱國正證實40名陸戰隊正在關島聯訓

快訊／邱國正證實40名陸戰隊正在關島聯訓

關鍵字：

國防部教召

讀者迴響

熱門新聞

腹脹想大號被內診！他尷尬內診：會有糞水喔　醫一插嘆氣了

「仁武保母遭私刑」女嬰爸認了動手

首波冷氣團恐襲　凍台三溫暖探12°C

莉婭懷孕後知後覺！　上廁所流出不明血塊

國旅券隱藏用法！妹子成功入手：買到欣葉了

正妹當情婦逼退正宮　結局卻超慘

直播嘉賓脫口台灣！　楊冪機靈救場陸網嗨爆

印度神童預言全球「7大危機」

東京小丑男「反差陽光照」曝光！

美貌不輸劉亦菲！女星臉注射沙拉油毀容

新北整復師性侵3女！她按摩「一陣暈眩」驚覺是高潮怒告

男團被爆4P影片「3成員共戰1女」！喊公司口號暴露身分

仁武保母遭私刑逼供！地檢署說重話了

桃園男打AZ後血栓判定與疫苗有關　獲救濟金90萬元

BMW駕駛開錯車門　6千人笑：畢生榮耀

更多

最夯影音

更多
誤會一場！開車按喇叭竟被亮槍 警方急圍捕..驚見後座是王金平

誤會一場！開車按喇叭竟被亮槍 警方急圍捕..驚見後座是王金平
外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

體驗媽媽離世...闔上棺材就淚崩　一結束只想抱緊她：我很愛妳！

體驗媽媽離世...闔上棺材就淚崩　一結束只想抱緊她：我很愛妳！

仁武保母遭私刑「4硬漢甩巴掌」…7分58秒片瘋傳！　警方回應了

仁武保母遭私刑「4硬漢甩巴掌」…7分58秒片瘋傳！　警方回應了

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面