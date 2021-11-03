2021國際泡麵排名出爐！台灣「這2款」上榜　這國獲第1名

▲2021國際Top10泡麵。（圖／翻攝自The Ramen Rater YouTube）

實習記者徐敬璇／綜合報導

2021年的《The Ramen Rater》全球泡麵排名出爐，台灣「阿舍食堂－老饕半筋半肉牛肉麵」與「老媽拌麵-擔擔麵」晉身十大泡麵排行榜，第1名則是新加坡的「百勝廚－叻沙全麥拉麵」。

美國部落客Hans Lienesch自稱為「泡麵達人」，他在2011年創立《The Ramen Rater》泡麵評比網站，每年都會跨國界做評鑑，依照產品說明來烹調泡麵，不額外添加其他食材，用最公平的方式精選出10份年度最好吃的泡麵。

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今年台灣共有2款泡麵上榜，其中「阿舍食堂－老饕半筋半肉牛肉麵」肉湯濃郁鮮香，加入牛肉和腱肉再配上特別的非油炸麵條，呈現出台灣的特有風味，獲得第4名的殊榮；「老媽拌麵-擔擔麵」則是用芝麻醬、醬油、辣油和大蒜搭配乾麵，征服評審味蕾拿下第9名的佳績。

▲「阿舍食堂－老饕半筋半肉牛肉麵」。（圖／取自阿舍食堂官網）

2021年的《The Ramen Rater》泡麵排行依序分別為：

第1名、新加坡「百勝廚－叻沙全麥拉麵」

第2名、新加坡「Chillies Brand－蝦米香乾撈麵」

第3名、馬來西亞「MyKuali－檳城白咖哩湯麵」

第4名、台灣「阿舍食堂－老饕半筋半肉牛肉麵」

第5名、馬來西亞「Red Chef－櫻花蝦辣湯麵」

第6名、南韓「Samyang－火辣白醬奶油雞肉辣炒年糕麵」

第7名、馬來西亞「Red Chef－青酸辣湯麵」

第8名、新加坡「百勝廚－檳城白咖哩」

第9名、台灣「老媽拌麵－擔擔麵 」

第10名、香港「壽桃牌－冬陰功拉麵」。