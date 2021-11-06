今起變天！入秋最強冷空氣來襲濕冷12度　3500m以上高山有霧淞霰

▲今(6日)晨4：30紅外線色調強化雲圖顯示，鋒面雲系在北部海面向西延伸至華南，雲層結構鬆散(左圖)。4：30雷達回波合成圖顯示，各地尚無降水回波(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

記者葉國吏／綜合報導

今天有鋒面接近掠過，北部、東半部有短暫雨。週一入秋最強冷空氣報到，苗栗以北濕冷，週三轉乾冷、低溫下探12度。下週二3500公尺以上高山可以觀察到「霧淞」、「霰」等現象，下雪的話可能會因為水氣不足機率偏低。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，週末(6、7日)兩天結構鬆散的鋒面接近並掠過，北部、東半部偶有局部短暫雨的機率；中南部仍為多雲時晴，白天微熱早晚涼。今日各地區氣溫：北部20至28度，中部21至32度；南部21至32度，東部20至31度。

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▲入秋最強冷空氣下週一(8日)起南下，苗栗以北轉濕冷。（圖／翻攝中央氣象局）

入秋最強冷空氣下週一(8日)起南下，苗栗以北轉濕冷，北、東有雨，中南部仍為多雲時晴；下週二(9日)逐漸轉乾；平地最低氣溫將降至13、14度左右。下週三、四(10、11日)乾冷空氣籠罩，各地晴朗無雲，白天北台舒適、中南部微熱，各地早晚很冷；清晨冷空氣與「夜間輻射冷卻」加成，平地最低氣溫約可降至12、13度，台北市氣象局亦有降至14度左右的機率，是否會成為首波「大陸冷氣團」(台北市氣象局≦14度)？有「不確定性」，需持續觀察。

下週五(12日)白天起冷空氣逐漸減弱，氣溫漸升，各地晴朗穩定；白天北台舒適、中南部微熱，各地早晚微冷。由於此波冷空氣與水氣在時機上配合不佳，下週二3500公尺以上高山或可觀察到「霧淞」、「霰」等現象，降雪就「可遇不可求」，機率比較偏低。