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冷冬報到！11月有長時間「比往年低溫」　未來2周降雨熱區出爐

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,冬衣,口罩,流感,防疫,過馬路,天氣配圖,羽絨衣。（圖／記者李毓康攝）

▲下周冷空氣來襲各地轉冷。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

冷冬真的要來了！中央氣象局月長期天氣展望指出，未來會有比較長一段時間比往年同期低溫，且東亞主槽偏深，台灣可能有比較長的時間氣溫偏低。

氣象局今日發布「月長期天氣展望」報告，在未來兩周北部、東半部持續有局部短暫陣雨，中南部維持多雲到晴天氣。氣溫方面，受到東北季風或大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯下降，未來兩周冷空氣勢力仍強，氣溫偏低。

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根據模式溫度指標預測顯示，未來第一周期初溫度明顯高於氣候平均值，之後持續下降，於第一周期末達最低溫，第二周起氣溫逐漸回升至略低於氣候平均值，並維持至第二周期末，而雨量指標顯示，未來二周降雨訊號偏弱，惟第二周期末降雨訊號較強。

▲氣象局月天氣展望報告出爐。（圖／氣象局）

▲氣象局月天氣展望報告出爐。（圖／氣象局）

氣象局預報員謝佩芸表示，周末兩日有微弱鋒面通過，加上東北風略為增強，北部、東半部降雨機率提高，不過降雨情況不會很明顯，溫度略降，中南部則不受影響，高溫仍約31到32度。

周日深夜開始東北季風或大陸冷氣團南下，帶來今年第一波有感冷空氣，下周感受明顯轉冷，下周一北部、中部轉冷，周二南部也會感受變冷，另周一、二受到華南雲雨區影響，北部、東部濕冷，中部有零星短暫雨，南部山區也有局部降雨，降雨加上降溫，冷的感受會較明顯。

周三後水氣逐漸減少，天氣轉為乾冷，由於天氣較乾，可能會有輻射冷卻作用，清晨低溫下探13度，早晚低溫北部、東半部約15度，中南部17、18度，空曠地區氣溫再更低1到2度。

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