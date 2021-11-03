原來大家已經在掃貨了！雙11超殺優惠一次看　網友：還不買爆！

▲雙11快到了，你列好清單準備開搶了嗎？除了補充各式生活用品，不少人打算趁全年度最優惠下手品牌鍋具。（圖／業者提供，以下同）

消費中心／台北報導

每年雙11大家最關心的是哪裡折扣下到最深、有什麼優惠好康可以搶，舉凡美妝、3C或是生活用品，無不囤好囤滿替荷包省下一大筆。而疫情爆發後，在家吃飯的時間變多了，鍋具家電成為快速竄升的關注焦點，對於飲食男女或婆媽來說，當然就是要在雙11搶買看了好久的料理幫手，每年搶購到網站當機的德國雙人，今年在雙11暖身慶第一天即創下1分鐘1,000組完銷的盛況。

防疫期間，許多人的烹飪實力大躍進，這股自煮風潮也讓鍋具變得格外搶手，成為雙11開搶清單之一，不少煮婦煮夫開始忙著做功課，除了掌握商品促銷價格，因為各通路搭配的優惠、限定組不同，也是一大留意重點，而最近在網路社團掀起熱烈討論的，就是百年品牌「德國雙人」今年與momo購物網再度聯手的年度大檔，不僅在雙11檔期每天都有推出限量夢幻逸品以及各款鑄鐵鍋限量組數，價格更殺到最優，是全年下手的最好時機，很多人一看到特賣訊息，老早就在電腦前守候，等著在第一時間搶下單，有人開心直說「搶到了～我的第一咖圓鍋」、「我也是準時下單，有搶到」，也有人哭喊「我填卡根本沒30秒就顯示此商品已缺貨」、「秒殺沒搶到」、「不會補貨了嗎？」、「按結帳已銷售一空」，讓網友暴動狂蓋樓留言。

▲百年品牌「德國雙人」今年與momo購物網再度聯手，在雙11檔期推限定商品與超殺優惠，引起網友一陣瘋搶。



等不及想入手心目中烹飪神器的人，在雙11活動期間，一定要天天上momo購物網巡一下，才不會錯過當天釋出的德國雙人限定鍋具，其中更推薦網友都在注意的5大爆買款，搶到真的可以炫一波。像是近幾年風靡料理界的鑄鐵鍋，網友大推可煮米飯、燉煮、煲湯，是不少做菜新手或老手夢想一定要擁有的逸品鍋具，而入門首選的法國Staub琺瑯鑄鐵鍋22cm只要3,999元，識貨網友直呼「買到現省6,801元」、「只有雙11才有！」、「竟有經典灰色，這色超少特價耶！」各大臉書社團和親友line群組都掀起瘋狂討論。

▲法國Staub琺瑯鑄鐵鍋22cm今年除了限量的波爾多紅，更推出經典灰色。



▲▼法國Staub琺瑯鑄鐵淺燉鍋28cm，大尺寸方便一次料理多人份菜餚，鍋蓋內獨特的迴力釘點設計，可以保留食物水份、鎖住香氣，增添料理風味。



另外網路掀起討論的還有法國Staub琺瑯鑄鐵淺燉鍋28cm，煮夫煮婦們狂讚「最愛鍋蓋特殊設計，讓水蒸氣滴入食材內，強化鍋內水氣循環，水分和香氣完美鎖住，慢燉煨煮超好用」，而追求視覺享受的年輕時尚男女則大推「鍋身和顏色都超美」、「小孩子才選擇，每個顏色我都要」，該品項11/2推出後，被眼尖網友們發現只要5,999元超划算，趕緊立刻用新台幣下架，首波限量組數在一分鐘內銷售一空。

▲▼超美顏的Now玫瑰鈦金六件式彩色刀座組，雙11一次推出萊姆綠／藍莓藍／石榴紅三色。

長年熱銷的Now玫瑰鈦金六件式彩色刀座組，在雙11一樣很有話題，刀面散發玫瑰金光澤，既賞心悅目，切東西也變得優雅起來，使用過的民眾也分享「鈦塗層滑順好切」、「整組買起來搞定不管是切菜、切肉、切水果」，更棒的是萊姆綠／藍莓藍／石榴紅三色到齊，原價近萬元，現在下殺3,999元。提到用實力與顏值圈粉的，Now「290週年小紅鍋」IH不沾鍋深平底鍋28cm，可說是今年德國雙人人氣銷售代表作，鋁合金鍋身、導熱效率高、輕巧可翻炒，好握把手與輕盈鍋身具有相同色系，石榴紅的摩登外觀是擺設料理的華麗選擇，深深擄獲家庭主婦的心，資深主婦表示「天天煮三餐，小紅鍋讓心情多了一股活力，光是這一鍋擺放著，也讓廚房充滿個性色彩。」

▲高人氣的Now「290週年小紅鍋」IH不沾鍋深平底鍋28cm，是料理與擺設的實用好選擇。

而現代人不僅要吃得安心，對於食材保鮮、保留營養等需求也很注重，德國雙人的今年新品智能真空保鮮盒，口碑好到一上市就銷售一空，不只是因為高實用與便利性而熱賣，真空概念更是讓很多人一用就愛上的最大原因。用過的民眾都大推可延長賞味期限、減少食物品質下降，在自煮風氣正盛之際，打中許多料理人的心。

▲德國雙人牌ZWILLING攜手義大利知名設計師推出全新又具備高顏值的「智能真空保鮮組合」。（圖／ZWILLING提供）

▲營養師葉若懿。

對於真空保鮮食材為何受到重視，營養師葉若懿提到，「像是油脂類食品，如果受到氧氣作用而氧化，就會使食品變味、變質，甚至產生油耗味，氧化也會使得維生素A和C等營養物質流失」，建議如果能抽除容器裡的氧氣，創造真空環境，可減緩大多數微生物的生長與繁殖，延緩食品氧化變質、營養流失，但也提醒，無氧環境會促成肉毒桿菌、梭菌、大腸桿菌等厭氧菌的繁殖，即使是真空包裝，仍要冷藏、冷凍保存，食用前高溫烹調殺菌，趁新鮮時盡快食用。

過去消費者對於鍋具家電是遇缺才補，但疫情改變生活習慣後，在家用餐的頻率變高，越來越多人更是意外解鎖小當家技能，料理功力大增，也更注重鍋具的使用需求。近期搭上雙11，各款鍋具逸品的特惠訊息一出來後，除了限定組合有超值價，11/15前加碼滿額登記送，滿8000送800mo幣，滿15000送廚師三件組（家電商品除外），刷momo卡還可享5%回饋無上限，燒到網路社團都在熱議，「太好了，又有貨了」、「太棒了準備在搶一波」、「在momo購買，很多福利，是一整年非常非常優惠的時間」、「我相信一定可以搶到的」、「這次鬧鐘一定要調好」，網友蠢蠢欲動準備掀起一場搶鍋大戰，趁著有感回饋把經典實用的鍋具廚具買起來，在家做出星級美味料理。