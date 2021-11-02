大學宿舍淪情慾極樂場！「激情呻吟聲」走廊都聽得到　網友超崩潰

▲南韓延世大學傳出有學生在宿舍發生性行為。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

延世大學為南韓「SKY三大名校」之一（首爾、高麗、延世），沒想到近日卻被爆料其位於仁川市松島校區宿舍的走廊上傳出詭異的女性呻吟聲，引發住宿學生與網友們的推測，是否有學生違反住宿規定，直接在走廊上進行情慾的交流。發文者確信地表示，他聽到的是「真人的聲音」。

根據韓媒《中央日報》，南韓多個知名網路論壇同時分享著一篇文章，該篇文章為某網友在論壇Every Time上傳的文章，內容指出近來在宿舍走廊上常聽到詭異的呻吟聲，疑似為男女之間在校園宿舍發生性關係，文章上傳後被多名網友截圖瘋傳。

其中一名自稱是延世大學松島校區的網友表示，「午餐的時候，我爬上宿舍吃部隊鍋，沒想到卻突然聽到走廊傳出呻吟聲，那時我心想可能是有人在看A片時，聲音開得很大聲，沒想到仔細一聽卻發現是真人的聲音，其他學生們可能覺得苗頭不對，紛紛開始聚集在走廊上，論壇上也開始出現類似發文。」

▲網友對於宿舍走廊傳出呻吟聲都感到相當驚訝。（圖／翻攝自韓網）

網友解釋，「目前只要隨便進入其他人的房間，一律被以強制退房處置，而一開始的規定中，也包含禁止在宿舍發生性行為，否則也是以強制退房處理。」

另名網友則怒批，「看到松島校區宿舍傳出有人發生性關係的文章以後，我感到相當噁心、也覺得很煩。我最討厭的就是帶給其他人麻煩，如果是（發生性行為時）的聲音就連走道也聽得一清二楚的話，那到底是得要多大聲啊？」

報導指出，目前因為配合新冠防疫，延世大學宿舍採「一人一室」為原則，且男女分別使用不同的樓層，特別是客房、社交房等限制特定性別的區域，若被發現異性出入、或與異性同在一起的行為，會被下達警告處分，一旦收到3次警告，季可能被送交教育委員會處置，決定是否退房處置，而一旦被扣超過20分，也可能被所長以退房處置。

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