美日海軍「南海聯合軍演」　解放軍4軍艦迫近監視

▲卡爾文森號近期現身南海婆羅洲海域萬安灘（Vanguard bank）附近軍演。（示意圖／路透社）



記者林彥臣／綜合報導

美國海軍卡爾文森號（USS Carl Vinson,CVN 70）航母戰鬥群與日本海自加賀號（JSKaga,DDH 184）準航母從10月26日起，在南海婆羅洲海域的萬安灘（Vanguard bank）附近進行聯合軍演，不過最新的衛星空拍照顯示，在軍演期間，還有4艘解放軍軍艦迫近監視觀察，情勢相當緊張。

根據歐洲哨兵2號衛星拍攝圖片顯示，美方參加軍演的軍艦除了卡爾文森號之外，還爆擴驅逐艦史托克戴爾號（USS Stockdale DDG-106）、巡洋艦施洛號（USS ShilohCG-67)、巡洋艦查普蘭湖號（USS Lake Champlain CG-57)，日方參演的軍艦則包括加賀號與另一艘驅逐艦。

▲歐洲哨兵2號拍到4艘解放軍軍艦，正在監視美日聯合軍演。（圖／翻攝自Twitter／Duan Dang）



在解放軍方面，則出動2艘054A型驅逐艦，1艘056護衛艦艦、1艘疑似815型電子偵察船，依照相對位置的分布，其中1艘054A型驅逐艦監視加賀號，另外3艘則是監視卡爾文森號戰鬥群，其中815型電子偵察船，更是近距離監視。

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