帶小學生參加畢旅　男班導竟溜進女更衣室裝「偷拍攝影機」

▲男老師溜進女用澡堂更衣室安裝偷拍攝影機。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）



記者王佩翊／編譯

日本一名小學的男老師日前帶著校內的6年級學生們，前往櫪木縣進行畢業旅行，然而他卻趁著學生不注意，溜進女性澡堂的更衣室偷偷安裝小型攝影機，企圖偷拍女性裸體。然而直到隔天上午旅館工作人員才發現偷拍鏡頭，緊急通報警方，經調查，該名老師隨即遭到逮捕。



根據《日本新聞網》報導，神奈川縣橫濱市萬騎原小學日前進行畢業旅行，10月31日該校正好安排學生與老師在櫪木縣日光市的一間旅館留宿，然而負責帶隊的其中一名37歲男老師阿部翔太竟在當晚趁著他人不注意，偷偷潛入旅館內女用澡堂的更衣間，並將預藏的小型攝影機藏在其中。



直到11月1日上午，旅館工作人員才在更衣室內發現這個可疑的鏡頭，隨即通報警方，而阿部翔太接受警方調查後，馬上就坦承犯行。



根據警方調查，阿部翔太是其中一個6年級班級的班導師，因此被校方安排帶隊參加畢業旅行，怎知竟然企圖偷拍女性更衣。



對此，橫濱市教育委員會表示，該單位已經以全市為單位，積極防止教職人員醜聞，如果此事屬實，市教委深感遺憾。嫌犯阿部翔太目前已經遭警方以擅闖建築物等嫌疑逮捕。

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