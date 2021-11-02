東京驚見10m天坑！垃圾車「瞬間卡進地底」　司機倉皇逃生

記者王佩翊／編譯

日本東京都吉祥寺車站附近鬧區2日上午突然發生路面坍方意外，一輛垃圾車更因此車尾部分被卡進下陷路段，動彈不得，所幸當時車上的2名男性都沒有受傷。根據警方調查，該地面坑洞長約10公尺、寬約4公尺，而深度則在2至5公尺不等，預計將耗時1個月以上才能完全修復。

根據《日本新聞網》報導，武藏野市JR吉祥寺車站週遭的一個鬧區路段2日上午6時發生道路塌陷意外，當時一輛垃圾集運車正好行駛過該路段，然而負責駕駛的男性卻在移動過程中，發現車子的後輪疑似向後傾倒，下車後才發現地面直接塌陷出一個大洞，而車子的後半段就這樣卡在坑洞內。所幸當時在車上的2名男子都沒有受傷。

駕駛發現地面塌陷後，隨即通報警察。警方趕往現場確認地面坑洞長約10公尺、寬約4公尺，深度則從2至5公尺。該路段一邊為大樓的施工現場，另一邊則是公寓，警方目前已經深入調查地面下陷意外是否與隔壁大樓施工有關。由於該路段屬於鬧區，因此事發後也吸引大批民眾在旁圍觀，而警方則緊急拉起封鎖線避免民眾靠近。

塌陷意外發生後，附近居民人心惶惶表示，「我家就在旁邊，不知道我們的建築物是不是也有傾斜或是什麼危險，希望可以盡快找出原因並修復。」

根據武藏野市工作人員表示，該路段至少要花費1個月以上才能修復完成，重新通車，勢必將對週遭居民帶來重大影響。

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