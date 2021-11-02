　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

東京驚見10m天坑！垃圾車「瞬間卡進地底」　司機倉皇逃生

記者王佩翊／編譯

日本東京都吉祥寺車站附近鬧區2日上午突然發生路面坍方意外，一輛垃圾車更因此車尾部分被卡進下陷路段，動彈不得，所幸當時車上的2名男性都沒有受傷。根據警方調查，該地面坑洞長約10公尺、寬約4公尺，而深度則在2至5公尺不等，預計將耗時1個月以上才能完全修復。

根據《日本新聞網》報導，武藏野市JR吉祥寺車站週遭的一個鬧區路段2日上午6時發生道路塌陷意外，當時一輛垃圾集運車正好行駛過該路段，然而負責駕駛的男性卻在移動過程中，發現車子的後輪疑似向後傾倒，下車後才發現地面直接塌陷出一個大洞，而車子的後半段就這樣卡在坑洞內。所幸當時在車上的2名男子都沒有受傷。

駕駛發現地面塌陷後，隨即通報警察。警方趕往現場確認地面坑洞長約10公尺、寬約4公尺，深度則從2至5公尺。該路段一邊為大樓的施工現場，另一邊則是公寓，警方目前已經深入調查地面下陷意外是否與隔壁大樓施工有關。由於該路段屬於鬧區，因此事發後也吸引大批民眾在旁圍觀，而警方則緊急拉起封鎖線避免民眾靠近。

塌陷意外發生後，附近居民人心惶惶表示，「我家就在旁邊，不知道我們的建築物是不是也有傾斜或是什麼危險，希望可以盡快找出原因並修復。」

根據武藏野市工作人員表示，該路段至少要花費1個月以上才能修復完成，重新通車，勢必將對週遭居民帶來重大影響。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►激殺1.8折！老爺酒店集團住宿券才2899元

ET快訊
女嬰爸認動手「私刑」保母　好友鳳梨回應了
「i原券」今最後一抽！　10萬名幸運兒爽拿1000元
15歲妹校內自爆：與姊前男友激戰！　老師嚇到秒報警
疫苗涵蓋率8成可出國？指揮中心曝「考量條件」
《熱血司祭》男星趁懷孕偷吃女藝人！　前妻哽咽：恨死她
快訊／高雄超市持刀搶案　嫌犯落網曝原因
快訊／遇行車糾紛！　王金平隨扈當街掏槍
國旅券最後一抽！「2組號碼」莫名崩潰：地獄倒楣
增6人接種疫苗後死亡！莫德納4例最多　AZ、高端各1
台灣青少年打BNT「心肌炎」是美國2倍　指揮中心揭原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

亞歷鮑德溫「片場曾3次走火」！　工作人員爆：劇組為省錢不顧安全

14歲女友拒絕做愛　19歲小爸爸氣炸！1月大親兒「直接丟進馬桶」

《魷魚遊戲》男星遇種族歧視！遭韓國大嬸「拿泡菜砸臉」：很驚訝

蘋果減產iPad　日經：晶片挪作生產iPhone 13

東京驚見10m天坑！垃圾車「瞬間卡進地底」　司機倉皇逃生

水電工偷裝監視器！顧客洗澡被看光　電腦還藏300張未成年不雅照

男巨鵰34cm稱霸30年　海關攔檢認「行走的武器」！多女試槍上女星

教宗年底「出訪北韓」只是說說？青瓦台坦言難以成行：天氣太冷了

重考39分沒及格！21歲女大生崩潰跳橋　死後發現「學校搞錯分數」

萬聖節太吵丟命！姐妹花遭變態男扔出8樓　「急墜80英尺」重摔慘死

超勵志！23歲就買下新北1+1房 「薪水不到3萬月存2萬」網讚翻

李承鉉台上撫摸老婆戚薇..最後親下去！　彩排不敢摸..工作人員：你們是合法夫妻

東京地鐵驚傳揮刀縱火釀17傷！　乘客爬窗逃...小丑男微笑等被捕

長舌正妹「用口技」收服帥哥！ 嘴一張...男生瞪大眼、衣服秒脫

貨車突往右擠騎士險被「夾殺」他怒理論反被吼：騎那麼快幹嘛

聽話喵看到嬰兒秒收尾巴！　爸喊「借他玩」放下變逗孩棒

圓父親遺願女兒心碎海邊灑骨灰 詭異大風一吹...爸爸被她吃下肚

海巡隊員泳池尾隨女生進更衣室　手機偷拍洗澡一露餡秒騎車逃離

走錯路！轎車左轉道「直接煞停」　貨車為閃避衝分隔島...撞斷燈桿

劉謙超神手速「梅花8秒變紅心3」　放慢40倍嚇歪..快到「肉眼看不見」！

亞歷鮑德溫「片場曾3次走火」！　工作人員爆：劇組為省錢不顧安全

14歲女友拒絕做愛　19歲小爸爸氣炸！1月大親兒「直接丟進馬桶」

《魷魚遊戲》男星遇種族歧視！遭韓國大嬸「拿泡菜砸臉」：很驚訝

蘋果減產iPad　日經：晶片挪作生產iPhone 13

東京驚見10m天坑！垃圾車「瞬間卡進地底」　司機倉皇逃生

水電工偷裝監視器！顧客洗澡被看光　電腦還藏300張未成年不雅照

男巨鵰34cm稱霸30年　海關攔檢認「行走的武器」！多女試槍上女星

教宗年底「出訪北韓」只是說說？青瓦台坦言難以成行：天氣太冷了

重考39分沒及格！21歲女大生崩潰跳橋　死後發現「學校搞錯分數」

萬聖節太吵丟命！姐妹花遭變態男扔出8樓　「急墜80英尺」重摔慘死

教召射擊戰鬥教練時數翻倍　邱國正：不完全是因為敵情

桃機客運量暴跌9成　貨運逆勢竄升25%全年可望創新高

跟上養生潮！秋冬限定「芝麻手搖杯」開喝　還加了珍珠、燕麥

淫狼父子檔收養少女當性奴！3年性侵猥褻82次　她崩潰逃家求救

團體8人變6人、熬1年9月空白期　韓女團唱到一半「抱成員痛哭」

仁武保母遭私刑「女嬰爸認了動手」：影片公布非常好！好友鳳梨回應4字

甜瓜重返尼克巔峰期？場均得分創近5季新高　有望挑戰最佳第6人

重回亞太第一　台科大5件作品獲選德國iF設計新秀獎

遇洪水滅園1861名遊客不退票力挺　景區重啟送「10年免門票」VIP

奇蹟？瀕危加州禿鷹竟「處女生子」　專家驚：驗DNA找嘸爸

全台最荒涼車站！一年僅283人搭乘 無驗票員...網：自己走快嚇死

國際熱門新聞

貨車跳出謎樣短裙妹　司機下場慘了

重考不及格女大生慘死　發現分數搞錯

印度神童再開口！「3大災難危機」衝擊全球

日本重啟商務客、留學生入境　觀光客再等等

馬斯克嗆聯合國：做到這件事就捐錢救飢荒

陰莖大小看手指就知　出生前注定

19歲孕妻詭異失蹤　23年後「回家」了！

惡少槍殺20歲少年　主嫌父荒謬稱讚

美軍核潛艇南海碰撞事故　原因出爐

閨蜜搞上尪！她見摯友女兒才知綠炸

《葉問3》施建祥在美被捕　就是他讓范冰冰消失

眼尖媽揪「臉上1異狀」　他檢查竟是癌症

萬聖節扮小丑東京開殺　嫌正面曝光

新冠肺炎500萬死　成全球3大死因

更多熱門

相關新聞

教宗年底「出訪北韓」？青瓦台：天氣太冷

教宗年底「出訪北韓」？青瓦台：天氣太冷

南韓總統文在寅於當地時間10月29日出訪梵諦岡時會晤教宗方濟各（Pope Francis），並贈送對方軍事緩衝區（DMZ）鐵柵欄所做成的十字架，祈願南北韓和平，當時教宗方濟各承諾，若北韓（朝鮮）當局邀請出訪，他願意赴約前往。如今，南韓青瓦台發言人卻面有難色，表示教宗方濟各恐怕難以在今年底前出訪北韓。

南韓野生鴛鴦驗出H5N1禽流感

南韓野生鴛鴦驗出H5N1禽流感

南韓2030碳排減4成！文在寅推兩韓合作

南韓2030碳排減4成！文在寅推兩韓合作

切蔥花「先劃這幾刀」　主婦小撇步爆紅

切蔥花「先劃這幾刀」　主婦小撇步爆紅

美韓空軍展開聯合軍演！出動百多架戰機

美韓空軍展開聯合軍演！出動百多架戰機

關鍵字：

日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

最後一組國旅券中獎號碼出爐！　60萬幸運兒擁千元

國旅券60萬份今最後一抽　身分證末碼相同爽拿千元

男星「心臟病突發驟逝」享年59歲　好友悲痛送別

許維恩被抓包「車上私會嫩弟」…2人關係曝光！

World Gym宣布「不再提供毛巾」！即起30天內可無條件解約

台灣嫩妹「杜拜淘金」淪禁臠！　為了20萬險葬身沙漠

泡湯忽有男子闖進！陽明山天籟道歉了

BMW駕駛開錯車門　6千人笑：畢生榮耀

台男偶像爆「睡老闆」　被抓包扯：圈內習慣多人

仁武保母遭私刑片瘋傳！　警方回應了

「統一後台灣省買房怎麼選？」　他點名這城市

熬過50次化療…余苑綺罹直腸癌「氣色變了」曬近況

身分證3個2免費吃牛排！證件優惠包

開車按喇叭竟被亮槍！警圍捕驚見後座是王金平

嫌iPhone 13耗電超快！他找出兇手「官方也認了」

更多

最夯影音

更多
超勵志！23歲就買下新北1+1房 「薪水不到3萬月存2萬」網讚翻

超勵志！23歲就買下新北1+1房 「薪水不到3萬月存2萬」網讚翻
李承鉉台上撫摸老婆戚薇..最後親下去！　彩排不敢摸..工作人員：你們是合法夫妻

李承鉉台上撫摸老婆戚薇..最後親下去！　彩排不敢摸..工作人員：你們是合法夫妻

東京地鐵驚傳揮刀縱火釀17傷！　乘客爬窗逃...小丑男微笑等被捕

東京地鐵驚傳揮刀縱火釀17傷！　乘客爬窗逃...小丑男微笑等被捕

長舌正妹「用口技」收服帥哥！ 嘴一張...男生瞪大眼、衣服秒脫

長舌正妹「用口技」收服帥哥！ 嘴一張...男生瞪大眼、衣服秒脫

貨車突往右擠騎士險被「夾殺」他怒理論反被吼：騎那麼快幹嘛

貨車突往右擠騎士險被「夾殺」他怒理論反被吼：騎那麼快幹嘛

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面