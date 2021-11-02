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南韓2030碳排減4成！文在寅推「南北韓合作」　2050退出燃煤發電

▲▼南韓總統文在寅在COP26發表5分鐘的演說。（圖／達志影像）

▲南韓總統文在寅在COP26發表5分鐘的演說。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統文在寅出席在英國蘇格蘭格拉斯哥舉辦的「第26屆聯合國氣候變化大會」（COP26），他於當地時間1日發表長達5分鐘的基礎演說，提出南韓2030年的碳排放縮減國家自定貢獻（NDC），其碳排放與2018年相比將減少40%，遠比先前南韓政府自行提出的26.3%案還增加14%，並表示2050年以前將全面停止燃煤發電。

根據《韓聯社》，文在寅在5分鐘的演說上提及上述目標，他表示減少碳排放雖非易事，但他認為眼下是全民付諸實踐的時刻，「韓國已推動2050碳中和法制化，並發表碳中和的各種相關計畫。比起二氧化碳，甲烷所造成的溫室效應更大，是解決氣候危機的一把關鍵鑰匙，韓國將簽署全球甲烷承諾（Global Methane Pledge），積極參與縮減甲烷排放。」

全球甲烷承諾（Global Methane Pledge）的主要目標為，2030年全球甲烷排放量將比2020年還要減少30%。

文在寅表示，植樹是解決全球氣候危機的重要辦法，南韓從二戰以後轉變為全球唯一山林綠化的國家，因此將在山林復育上身先士卒，「將透過南北韓間的山林合作，全面縮減韓半島（朝鮮半島）的碳排放量，並積極合作參與開發中國家的山林復育工作。」

文在寅提到，「我國政府（南韓文在寅政府）上台以後推動儘早關閉8間煤炭發電廠，計畫2050年全面停止所有的燃煤發電，並一同參與全球縮減碳排放的目標，另外還將合作協助開發中國家轉換為低碳的經濟模式，如開發再生能源等；此外，將透過綠色氣候基金、全球綠色成長研究所（GGGI）針對氣候議題持續展開金援，在綠色技術領域上強化與開發中國家間的合作。」

最後，文在寅呼籲，「碳中和並非僅是政府與企業責任，同時需要全民共同參與，才可能達成目標。」

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