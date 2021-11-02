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陸發通知鼓勵民眾按需儲存民生必需品　網友解讀狂刷「統一」

▲蔬菜,波菜,菜價。（圖／CFP）

▲大陸商務部要求民眾儲備民生必需品，引起外界解讀為「戰爭信號」。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸商務部昨（1）日在官網發出《關於做好今冬明春蔬菜等生活必需品市場保供穩價工作的通知》，以保障今冬明春生活供應充足。《通知》裡提到，「鼓勵家庭根據需要儲存一定數量的生活必需品，滿足日常生活和突發情況的需要」，這段文字被大批網友解讀為，「準備統一的信號」，引起輿論關注。

▲大陸商務部《關於做好今冬明春蔬菜等生活必需品市場保供穩價工作的通知》。（圖／翻攝大陸商務部官網）

▲大陸商務部《關於做好今冬明春蔬菜等生活必需品市場保供穩價工作的通知》。（圖／翻攝大陸商務部官網）

從這份《關於做好今冬明春蔬菜等生活必需品市場保供穩價工作的通知》內容可以發現，主要是為應對菜價、肉價、糧油等民生必需品進行保障供應的提醒和要求，同時也要求南北方省份根據形勢完成蔬菜儲備，以因應要時段和緊急情況下商貿供應網正常運營，在疫情防控採取封閉管理措施情況下，滿足居民在突發事件情況下生活必需品採購需求等。

其中，「鼓勵家庭根據需要儲存一定數量的生活必需品，滿足日常生活和突發情況的需要。」這段話被大陸網友放大檢視，不少網友在微博上表示，「要統一了嗎？」；「兵馬未動，糧草先行」；「統一大業不能留給下一代」；「這是勿謂言之不預嗎？」；「準備開打了！」；「種種跡象表明，歷史時刻即將到來」。

▲▼解放軍雙十發布「閩南搶灘」影片　展示「無人機丟炸彈」登陸手段。（圖／翻攝CCTV）

▲解放軍「閩南搶灘」演訓。（圖／翻攝CCTV）

對此，大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進沒有如往常般鼓吹動武，反而跳出來呼籲網友，「別解讀歪了！」胡錫進表示，這是敏感時期輿論的放大鏡效應所致，「台海地區固然緊張，但我沒有看到局勢已箭在弦上、頃刻間就要激發的絕對緊迫，我看到的情況是大陸方面發出的嚴厲警告和不斷強化的軍事鬥爭準備已經產生很大程度的戰略威懾效果。」

胡錫進強調，加強抵御、緩衝季節性以及災害造成供應緊張的常備能力才是商務部寫下這句話的本意，「最近兩年，新冠疫情反覆出現，自然災害發生的頻率明顯上升，中國應對它們的主要力量靠政府和社會提供，家庭作為防禦單位相對較弱；從長遠看，中國家庭增強自我防護能力也是有必要的。」
 

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