第13輪明起分流預約！BNT上午10點、AZ下午2點開約

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心第13輪疫苗提供提供AZ與BNT的第一劑、第二劑接種，明起開放預約，指揮中心發言人莊人祥說明，屆時會分流開放預約，BNT上午10點開放，AZ疫苗則是下午2點開放。

▲第13期疫苗接種對象、預約時間、施打期間。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心規劃，第13輪將提供BNT疫苗與AZ疫苗第一劑，以及BNT疫苗已接種第一劑間隔滿4週以上與AZ疫苗已接種第一劑間隔滿10週以上對象第二劑接種，預期符合資格有242.6萬人，11/3開放預約，11/5開打；當中50歲以上民眾可能同時符合AZ與BNT第一劑，莊人祥說明，此類民眾有兩個選擇，如果當初意願登記AZ、BNT都有選，可以依照自己意願選擇。

莊人祥日前也說明，第13輪BNT疫苗預期提供143.9萬人，當中第一劑58.1萬，第二劑85.8萬；AZ疫苗預期提供98.7萬人，當中15.9萬第一劑，82.8萬第二劑。

一、符合資格對象，10月26日中午12時前已意願登記民眾，且符合下列任一條件：

1.BNT第一劑：12歲以上民眾[即2009/11/5(含)前出生]。

2.BNT第二劑：10月8日(含)前已接種BNT第一劑18歲以上民眾[即2003/12/31(含)前出生]。

3.AZ第一劑：50歲以上民眾[即1971/12/31(含)前出生]。

4.AZ第二劑：8月27日(含)前已接種AZ第一劑18歲以上民眾[即2003/11/5(含)前出生]。

二、預約分流時程：

1.BNT疫苗：11月3日上午10時至11月4日中午12時。

2.AZ疫苗：11月3日下午2時至11月4日中午12時。

三、施打時程：11月5日至11月12日。

指揮中心說明，前述對象將於11月2日下午2時起，陸續收到提醒簡訊，請記得依預約分流時間進行預約，預約當日如遇啟動流量管制亦請配合依序排隊耐心等候預約。後續將視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。另有關BNT疫苗12-17歲(含)對象之第二劑校園集中接種作業，屆時將視教育單位相關期程調整。

指揮中心提醒，10月1日起亦開始接種流感疫苗，依我國衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議，接種流感疫苗應與COVID-19疫苗間隔至少7天，請民眾前往接種COVID-19第二劑疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。

另未滿18歲對象，請由家長(或法定代理人、監護人及關係人等)陪同前往合約醫療院所或接種站接種，並由本人與家長於現場共同簽署意願同意書；18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具之意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽屬意願同意書。