張高麗陷彭帥不倫風暴　曾為搬運工42年升至中共政治局7常委之一

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陸前副總理張高麗陷彭帥不倫風暴 倉庫工42年升至中共政治局7常委

▲大陸前第一副總理張高麗。（圖／翻攝新華網）

▲張高麗2008年任天津市委書記時，與國民黨榮譽主席連戰一同出席兩岸直航啟航儀式。（圖／翻攝新華網）

記者魏有德／綜合報導

大陸前國務院排序第一的副總理張高麗昨（2）日晚間遭網球名將彭帥在個人微博爆料，兩人曾有著婚外情及發生性關係的不倫糾葛，連張高麗妻子康潔也知情。據了解，涉入情色風暴的張高麗為中共第十八屆政治局7常委之一，也是國務院「第一副總理」，掌管關係國家發展命脈的財政及研擬經濟社會綜合發展方向的發改委。

▲大陸前第一副總理張高麗。（圖／翻攝新華網）

▲張高麗為基層出身，任黨政要員時仍有著親民作風獲外界好評。（圖／翻攝新華網）

公開資訊顯示，張高麗出生於1946年11月，現年75歲，福建晉江人，1973年12月加入中國共產黨，廈門大學經濟系計劃統計系畢業。張高麗於1970年時出社會，第一份工作為大陸石油部廣東茂名石油公司後勤部總倉庫起重搬運工，1984年任廣東茂名市委副書記後，跨出官場升遷的第一步。

張高麗於1988年任廣東省副省長，歷任深圳市委書記、山東省長、山東省委書記及天津市委書記，他在2007年任天津市委書記時進入中共中央政治局，一路從中央候補委員、中央委員，直至2013年擔任18屆中央政治局常委，成為國務院「第一副總理」。

大陸國務院「第一副總理」必須由中共中央政治局常委出任。第一副總理需擔負起更多責任，協助總理處理國家政務，當總理出訪或無法履行職務時，負責暫代總理處理政務的也是第一副總理，因此，無論是地位還是職責，都較普通副總理更為崇高。

張高麗在深圳市委書記任內，剛好遇上金融海嘯及香港回歸，主政期間維持深圳經濟發展，穩住金融海嘯在大陸橋頭堡的任務，獲得北京高度讚賞，自此平步青雲，北上山東、天津擔任要職。

值得注意的是，張高麗在大陸政壇中，一直被歸類為前領導人江澤民的人馬，因此，除屆齡外，張高麗和張德江、劉雲山等被視為江系的政治局常委在中共十九大後全數退休，歸隱山林。

▲中國前副總理張高麗。（圖／達志影像／美聯社）

▲大陸前副總理張高麗陷入與網球女將彭帥的不倫風波。（圖／達志影像／美聯社）

《新華社》2012年刊出的張高麗專題中曾提到，張高麗無論是在深圳、山東，或是在天津主政期間皆不斷強調，「各級幹部要堅持廉潔自律、無私奉獻，清清白白做人，踏踏實實做事。」「為民、務實、清廉」也成為張高麗的代表詞。

大陸網球女將彭帥雖然在個人微博爆出「與副總理有染」的千字控訴，不過，該文章在20分鐘內迅速被微博下架，「彭帥」超話（微博上的話題串）也被暫時禁言，甚至「彭帥」及相關關鍵字完全搜不到，這起「不倫風暴」現階段只能成為大陸網友茶餘飯後的閒聊話題，官方則一片靜默。

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