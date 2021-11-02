用5天嫌「iPhone 13耗電超快」　他找出背後兇手...官方也認了

▲他手機才用5天，就發現耗電量怪怪的。示意圖，與本文無關。（圖／記者徐文彬攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友近日猛然發現，自己新買的iPhone 13耗電超快，於是積極找出癥結點，在經過一番實測後，更直指「兇手」讓手機多出4-5倍的耗電量，他也擔心地說，「散熱差必定會影響到電池的健康度。」

網友在Dcard提到，前幾天發現，使用5天的iPhone 13耗電量不太正常，於是拚命找原因，終於得到答案「竟跟較厚的手機殼背板有關」。

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為了應證這個推測，他進行簡單的實驗，分別在裸機、裝上一般夜市殼及現用知名手機殼的情況下，播放同一支YouTube影片20分鐘，來觀察各自的耗電量，結果前兩者不到1%，而最後一個則高達4-5%，他不禁直呼，「相當驚人的耗電量！」

▲經實測發現，居然跟較厚的手機殼有關。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

原po表示，目前手機電池健康度100%，無進行iCloud備份回復，位置服務的系統服務大部分關閉，背景整理APP也全關，同時他不忘強調，「發這篇文的原意，是希望能提供跟我遇到一樣問題的朋友，一個找問題的方向，而不是要黑手機殼。」

事後，他詢問蘋果客服，對方給出的答案也是「手機殼並沒有針對散熱加強設計，若是達到耐衝擊的效果，仍需要一定的厚度支撐，導致手機耗電變快，或是可參考搭配防撞邊框，散熱會比較明顯改善。」

對此，網友們紛紛回應，「那用皮革殼不就更慘」、「基本上手機只要裝上手機殼，都會稍稍影響散熱速度，用哪個牌子都一樣啦」、「所以我用邊框而已」；不過也有人提出疑惑，「散熱不是跟主機板裡面的雙層主機板有關係嗎？跟殼的關係並不大吧？iPhone採用Sic封裝技術，把核心處理器夾在兩塊電路板中間，雖然體積小但散熱自然好不到哪裡去。」