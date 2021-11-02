如何說服加入CPTPP？　張忠謀：我會把台灣的實力講出來

▲APEC領袖代表張忠謀出席「第29屆亞太經濟合作經濟領袖會議代表團記者會」。（圖／記者林敬旻攝）



記者黃巈禾／台北報導

總統蔡英文2日上午親自舉行記者會，宣布由台積電創辦人張忠謀擔任APEC領袖代表，而這也是張忠謀第5度擔任，張忠謀表示非常榮幸。對於如何說服並強調CPTPP的會員國讓台灣加入，張忠謀強調，會把台灣的實力講出來。

蔡英文表示，今年APEC會議由紐西蘭主辦，這個月12日舉行，這是今年第二場領袖會議，感謝張忠謀再一次接下重任，而台灣已經申請加入CPTPP，可以增加產業連結，她請張忠謀向會員國表示，希望能支持台灣加入CPTPP。

張忠謀表示，因為是線上會議，雖然無法直接跟別的領袖互動，但每個領袖或領袖代表有幾分鐘時間來講他的理念，剛剛總統表達理念，要他在會議上講出來，而且是支持、推動的理念，就是要跟CPTPP國家組成工作小組，先密切合作，非常希望能夠加入CPTPP。

經劑復甦方面，張忠謀指出，首先，國際商務旅遊先要恢復，這需要大家都打疫苗，現在疫苗分配還有問題，疫苗分配的確還是有點問題，疫苗分配情形要改善，除了開放國界不要為了疫情又關閉國界；其次，除了開放國界之外，要有自由貿易的精神，這個他在上次7月的APEC特別會議裡頭已經提了，這次會再強調，總之很高興很榮幸總統又要他去APEC當代表，我希望可以完成我的任務。

對於如何說服CPTPP的會員國讓台灣加入，張忠謀強調，每個領袖代表有6分鐘的機會發言，他會把台灣加入CPTPP的實力告訴大家，從現在到11月12日開會那天也許還有新的事情要講，但目前他主要有要講的有兩件事情，一件就是CPTPP，台灣貿易總額占CPTPP蠻大的比例，更重要的是CPTPP是一個非常高標準的、國際的，我國距離這個標準非常接近，「這些我都會講，標準蠻接近喔！」、「我會把這些講出來」。