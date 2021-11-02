落跑畫面曝！大叔防疫旅館悶不住　竟搭緩降機垂吊1樓逃出衝買酒

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名43歲的許姓男子日前入住防疫旅館，沒想到竟因為酒饞，擅自使用旅館內的逃生設備緩降機從2樓垂吊至1樓逃出衝去要買酒，飯店櫃檯人員聽到巨大碰撞後馬上查看發現逃生吊繩，驚覺有人逃離便馬上報警，警方半小時內快速逮到許男，後續衛生局將依法裁罰新台幣10萬至100萬元。

▲男子住防疫旅館酒饞，竟搭緩降機垂降逃出買酒。（圖／記者賴文萱翻攝）

鹽埕分局七賢路派出所於上（10）月29日晚間11點多，接獲轄區防疫旅館櫃員通報，在聽聞巨大碰撞聲響後，外出查看赫然發現在旅館旁的防火巷內，有一條緩降機的逃生吊繩從2樓垂吊至1樓，驚覺可能是寄宿於2樓房內居家檢疫隔離的許男，未經許可即擅自逃離外出，於是趕緊通報轄區派出所。

▲▼男子酒饞，防疫旅館緩降機垂降逃出買酒。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方到場後，立即擴大調閱旅館以及週邊公設與民間監視器，確認許男衣著特徵與逃跑路徑，不久即在晚間11點30分左右，於旅館週邊搜查時發現防火巷內有人影閃現，遂立即追上前去，順利在暗巷內將許男查獲。

被逮的許男表示，因隔離多日酒饞想喝啤酒，所以才想到用旅館逃生設備緩降機垂降到1樓，在到就近超商購買啤酒，但因超商皆採實聯制規範無法進入，本來想尋原逃離路線返回旅館時，即遭警方查獲，對於自身因一時酒饞未能克制，違反防疫規定擅自外出的衝動行為懊悔不已。

▲警方半小時內火速逮到人，將函請衛生局進行裁罰。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方表示，後續將依「傳染病防治法」相關規定蒐證完備，函請衛生局進行裁罰。衛生局指出，其行為已違反傳染病防治法第58條第一項第四款，需居家檢疫者若擅離指定隔離處所而有具感染他人風險的行為，可處新台幣10萬元到100萬元，相關違規情節需參酌現場事證進一步釐清、處分。