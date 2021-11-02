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東華女大生網路賣耳環...同校生留言「好兇」　她反擊申請性平調查

▲▼美女、妹子、可愛、正妹、清純、日系。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲東華大學一名女學生，在校內二手拍賣臉書社團出售耳環，有數名男學生在底下留言tag同學。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

實習記者黃品臻／綜合報導

東華大學一名劉姓女大生10月26日於校內臉書二手社團出售耳環，卻有數名男同學看到女學生的大頭貼是泳裝照，在拍賣文底下開啟留言串，留下「這個大頭照好兇」、「要團購耳環嗎」、「確定耳環嗎」、「可以面交嗎」等性騷擾言論，事後她要求對方承認性騷擾意圖未果，遂申請性平調查展開反擊。

劉姓女大生在臉書發文敘述事發經過，提及在學校臉書二手社團販售耳環，有數位男同學在貼文底下發表性騷擾言論，28日偶遇參與事件的同校男學生們，還和起頭的男同學通話，希望對方能承認性騷擾意圖，甚至不強迫對方要道歉，然而男學生們仍執意狡辯，其中一位男學生更聲稱「『這個大頭照好兇』的兇和他說他母親很兇的『兇』意義相同」。 

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▲▼東華大學性騷擾事件已進入性平調查程序。（圖／翻攝自劉姓女大生Facebook）

▲東華大學性騷擾事件已進入性平調查程序。（圖／翻攝自劉姓女大生Facebook）

原PO隨後向校內性平會學生委員尋求協助、申請性平事件調查，她坦言，「我想要控告的並非個體，而是社會風氣，然而不針對個人，也不代表必需放過任何一個個體，期望這次事件接下來的發展，能改變這個社會一點點也好。」

她指出，「網路騷擾無處不在，做出類似行為的人也層出不窮，『共犯』數不勝數，這絕非個別的不當行為，而是父權體制下的結構性問題」。她也納悶，「是什麼樣的社會氛圍，讓這些男性認為自己能夠理所當然的輕浮點評一位女性的身體和衣著。」

貼文至今已有近6000人按讚、超過7600則留言，同時也引來「笑死，自助餐」、「喔～這杯水484想強姦我？我好害怕」、「妳奶子讓我勃起了，妳是不是想強姦我」、「女權自助餐吃到飽」、「媽～這裡有台女，塊陶啊」等不當言論。

長期關注數位性暴力的「數位女力聯盟」為此發表聲明聲援劉姓女大生，並在貼文指出，好兇、或好凶、很兇，是PTT中常用的詞語，用來形容女性胸部很大很美（音同「好胸」），而非指實際的脾氣很兇，並有衍伸的用法「好兇，不摸嗎」。該用語語源不詳，但較常出現在表特版及西斯版等常討論女體的相關版面，在有人貼出女性圖片時，文中或推文常會用到這個詞語。

聯盟除要求東華大學性平委員會秉公處理此一事件、針對學生不當留言展開更積極的大規模輔導教育，同時也呼籲教育部長、立委共同正視本次事件，「國家推動性平教育十數年，但成效令人悲觀，如果連正在接受性平教育的學生族群都如此仇女、嘻諷性平文化，那我們到底該如何期待社會整體氛圍能夠改變扭轉厭女的風氣？」

東華大學也在昨（1）日發表聲明，近日有同學以具有性意味或性別歧視之不雅字眼致其他同學感到不適，此行為已涉及性騷擾，並說明「性騷擾」指不受歡迎、與性或性別有關的言行舉止，讓他人感到不舒服、被冒犯或侮辱，甚至影響他人日常生活、損害人格尊嚴；「數位性別暴力」指透過網路或數位方式，基於性別之暴力行為。據《公視新聞網》報導，該案目前已進入性平會調查程序，相關學生的個人資料將以密件處理，校方不就個案對外發表評論。

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