爸媽離婚想跟誰？10歲妹回話律師哭了　網吐槽：現在誰還分內外

▲10歲小女孩的話，讓律師紅了眼眶。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

「一對已確定離婚的夫妻，然後律師問十歲的女孩：『妳想要跟誰？』。」一位網友在臉書《爆廢公社公開版》PO出一段對話，指出對話中的律師聽到10歲女孩的一番話後，瞬間紅了眼眶。貼文意外吸引超過4000人按讚、討論留言將近1000則。

這位網友轉貼文中指出，有一對夫妻已經確定要離婚，律師就問10歲的女孩「妳想要跟誰？」小女生則是哭著說「媽媽爸爸我都想跟，但是我有想過了，跟了爸爸以後，除了後媽，其他都是親人。如果跟了媽媽，以後除了媽媽，其他都是外人」，這一番話也讓律師瞬間紅了眼眶。

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貼文一出，有網友看了也相當不捨，「最無辜的莫過於小孩」、「我是過來人，這很殘酷，不管跟誰，照顧者沒有很用心去顧，會造成小孩陰影」、「現代小孩很成熟，除了自身感情考量以外，也會有權重區分觀念，知道觀察經濟能力問題」、「無論父母誰再婚，父母就是父母，祖父母家的跟外祖父母家的都是親人！重要的是對孩子好。」

不過，也有人傻眼或不解，「我怎麼覺得怪？媽媽這邊的家人也是親人呀？誰洗腦這種邏輯」、「這女孩被婆家的人洗腦的很成功」、「都什麼年代了還在外外內內的」、「有血緣關係又怎樣？遭至親砍殺侵犯的還不是一堆；沒血緣關係又如何？肯為對方犧牲奉獻的也是不少」、「不論哪一方，不愛小孩的都變成了外人！這才是重點。」