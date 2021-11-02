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一般便當的1／3價格！她光顧「原住民阿嬤」結帳嚇呆：才25元

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲這樣一個便當只要25元，讓網友都暴動了。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／鄺郁庭報導

這樣一個菜色滿滿的便當，價格一曝光，網友的下巴全掉了，因為太便宜了啦！一位女網友在臉書《爆廢公社公開版》貼出照片，只見便當紙盒是1飯3菜的那種大小，但上面卻塞了6樣菜色，白飯也裝得滿滿的，看起來超澎湃，「這個便當雖然沒有所謂的主菜（肉啊那些），但才25元真的是嚇死我耶……」

這位女網友貼出照片，只見便當盒裡裝滿各種青菜，包括小黃瓜、高麗菜、電話線（海茸）、A菜、筍子和醃漬品等6樣菜，除了放滿3個格子，還蓋到大半邊的白飯上。原PO則是自己又在白飯上灑芝麻海苔香鬆來配，澎湃度又再提高許多。

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女網友就說，雖然便當沒有所謂的主菜，像是雞腿、肉排之類的，但一個才25元，「真的是嚇死我耶……25元連一杯沒有奶的奶茶都買不到……」也透露這個便當是一個原住民阿嬤賣的，還在留言處感動直呼「傻眼，結帳時快哭了，以為是自己的阿嬤」、「我剛剛特地去爬評論，真的都這種價格。」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲原PO一查發現，有人買有肉的一樣是25元。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

照片一出，吸引3600多人按讚，就有人開啟計算模式，「等等，這樣算下來一個月也太便宜」、「我們這裡的飯菜便當（沒有主菜）也要55還是65元耶」、「這如果在素食店賣，絕對超過60元。」實際查詢，現在一個菜飯便當價格大約70左右，原住民阿嬤的便當等於將近1/3的價格，若每天中午都去吃，一個月的午餐費也只要750元左右。

不少網友也驚呆，「阿嬤的背後是不是發著聖光」、「這慈善事業來著」、「版主！這裡有違規！發文不附地址」、「不要說做健康了，25塊應該虧錢的唄」、「這個是買白飯送菜的概念嗎？（單買這樣的白飯就要25元了吧！）」、「這就算是十年前也根本是賠錢賣了」、「這個我至少會給$40，擔心阿嬤不會算虧本。」

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