　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

拎兩包鹹酥雞回家　開門見「桌上1盤菜」傻眼了！網笑：你不孤單

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

▲買鹹酥雞家，發現爸爸竟然也買了。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

記者施怡妏／綜合報導

家人之間總會有著特別的默契，常會做出讓人爆笑的趣事，一名女網友表示，晚上買了鹹酥雞回家，打算和家人一起好好享受，怎料回家後發現，桌上竟然已經放了一包鹹酥雞，一問之下才知道，原來爸爸竟然也買了，不久後弟弟回到家，看到桌上的鹹酥雞笑說「本來也要買，還好沒有」。

「什麼樣的可怕默契！」女網友在臉書「爆廢公社公開版」發文，回家路上買了一袋鹹酥雞，回家後發現，桌上竟然已經有一盤鹹酥雞，原來是爸爸買回家的，但更讓人驚訝的是，弟弟原本也想買鹹酥雞，但後來沒有買，讓女網友笑翻，「不然就會看到三份鹽酥雞在桌上了，果然是一家的」、「明天配菜繼續吃，應該有好一陣子不想看到鹽酥雞了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，網友們笑翻，「同血緣的無誤」、「有一種默契叫做鹽酥雞吃到吐」、「這篇廢文看得我好餓」、「叫弟弟買一手台啤回來就滿分了」、「感情好默契就相同」、「血緣就是這樣」。原PO還透露，「老爸跟老媽曾經同時買同間的北平烤鴨，一個在隊伍前，一個在後面，都沒看到彼此，那次也很傻眼」。

不少網友也遇過同樣的狀況，、「曾經妹妹晚餐買鹽酥雞，結果宵夜媽媽又買鹽酥雞」、「我跟我哥也有同樣的默契，當天想吃的東西是一樣的，有曾經在餐廳巧遇的，也有買回來東西是一樣的」、「我跟我老公會不約而同買燒仙草，連五樣料都一樣」、「我跟我老公兩個都會不約而同的買鮮奶，或買麵包，有一次是同一天兩人先後各買了一包耐熱袋回家」。

▼不少網友笑說「我們家也會這樣」。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

►秋裝竟低至3.5折！有藉口敗家了

ET快訊
身分證有這「3號碼」！　免費吃牛排
救護車鳴笛送傷患！　女騎士路口遭撞噴飛10公尺
快訊／新進公務員不走舊制　銓敘部長坦言：退撫基金恐提早破產
HowHow罕見同框鄧福如！老婆「低胸裝Cosplay」網驚
「壁紙股條」當股王賣！　傳產老闆慘賠4千萬
獨／App約砲16歲少女！　他喜開房間...2男持刀衝入房
小嫻前婆婆緊急開刀！　他急求助「喜歡我討厭我都請幫媽媽」
無尊傳加入《全明星3》班底　網讚阿喜旺夫！臉書突曬跑步照

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高中生數學科學研究人才培育計畫　長中國中生躍上公費榜

還是想鞠躬！好市多「骨灰罈紅茶」換新色　網笑：更莊嚴了

「自主、多元」漾青春　台南光華高中學生規劃「便服日」

夜市豆乳雞「7塊100元」驚呆！她回頭確認更傻眼　網嚇：超盤

星宇航空招150名機組員條件曝光！　最快明年第二季可飛

國中男「沒打BNT遭嘲」揍斷女同學鼻樑　家長爆兒長期受霸凌

拎兩包鹹酥雞回家　開門見「桌上1盤菜」傻眼了！網笑：你不孤單

醫護收到打第3劑疫苗通知　莊人祥證實假的：3地方可辨真偽

高鐵延伸宜蘭挨批略過可行性研究　鐵道局：20年前就啟動評估

王必勝小三媽曾染疫！2人隔離期曾碰面？陳宗彥：該列居家隔離就列

駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

陳小春.言承旭.林志炫等人合作《海闊天空》　原唱就坐台下..全場大合唱變大型KTV！

郵差丟信進水圳？監視器全拍下　網批觀感差...郵局：破損過期廣告

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

駕駛超龜速迴轉！20秒還沒轉完 機車險遭波及...網虧：當在練車？

《哥哥》大嫂團來鬧場！莫名尬RAP　陳小春得1位..應采兒台下逼：感謝我！

劉謙超神手速「梅花8秒變紅心3」　放慢40倍嚇歪..快到「肉眼看不見」！

長舌正妹「用口技」收服帥哥！ 嘴一張...男生瞪大眼、衣服秒脫

女嬰公祭辦慶生會小鳥也來陪玩 嬤哽咽：陪過完生日再讓她離開

阿卡貝拉《魷魚遊戲》秒起雞皮　5人無伴奏神還原劇中經典配樂！

高中生數學科學研究人才培育計畫　長中國中生躍上公費榜

還是想鞠躬！好市多「骨灰罈紅茶」換新色　網笑：更莊嚴了

「自主、多元」漾青春　台南光華高中學生規劃「便服日」

夜市豆乳雞「7塊100元」驚呆！她回頭確認更傻眼　網嚇：超盤

星宇航空招150名機組員條件曝光！　最快明年第二季可飛

國中男「沒打BNT遭嘲」揍斷女同學鼻樑　家長爆兒長期受霸凌

拎兩包鹹酥雞回家　開門見「桌上1盤菜」傻眼了！網笑：你不孤單

醫護收到打第3劑疫苗通知　莊人祥證實假的：3地方可辨真偽

高鐵延伸宜蘭挨批略過可行性研究　鐵道局：20年前就啟動評估

王必勝小三媽曾染疫！2人隔離期曾碰面？陳宗彥：該列居家隔離就列

「寵女魔人」柯有倫曝最常唱的歌！　發行新歌：擊敗病毒時代

新竹光臨藝術節迎500萬人　德日團隊閉幕現身！林智堅：風光時刻

高中生數學科學研究人才培育計畫　長中國中生躍上公費榜

賴銘偉「眼球爆血」：不是萬聖節特效…　日操12小時自曝驚悚近照

福州海青節甄選1232個職缺　台青月領五萬多台幣

還是想鞠躬！好市多「骨灰罈紅茶」換新色　網笑：更莊嚴了

「五倍券」從口袋飛出　熱心民眾送警局...苗栗騎士揪甘心　　

「魷魚幣」交易有賺就得課稅！網瘋搶虛擬貨幣　3天暴漲700倍

謝淑薇「讓出女雙球后」原因曝　詹家姊妹跌到第30名

沒人跟他爭！王威晨連2年三壘手同額競選　再拚包辦拿獎

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

生活熱門新聞

弟媳在家不穿內衣褲！她勸1句「被尪狠罵」真相吐血

​低溫15°C時間曝！這周天氣2段式變化

26歲妻「一個月啪1次」他崩潰：女生這麼沒性慾？

泰奶為什麼是「橘紅色」？食藥署給答案了

BMW駕駛開錯車門　6千人笑：畢生榮耀

吃蝦驚見肚子整坨橘色顆粒！內行勸別吃

疑嘲笑男同學沒打BNT！北市國中女「遭揮拳打斷鼻樑」

吃到飽霸主是哪家？　內行點名「這2間超難排」

「入秋最強冷空氣」探14℃　濕冷變天時間出爐

咳出「超臭乳白石」爽喊過癮　網一看秒懂

直擊／王必勝爆外遇　美女正宮正常看診

全校親師投票！高雄這國小「可8點到校」

石虎設計師江孟芝遭爆「走後門」　爽獲終身教職

7寶爸媽狂生！國中弟「全身髒兮兮」她好怒

更多熱門

相關新聞

機車「這配備」他喊沒用過　網笑：功能+1

機車「這配備」他喊沒用過　網笑：功能+1

「機車上有一個這個，從來沒有用過不知道它是幹嘛用的。」一位男網友在臉書《爆廢公社公開版》貼出照片，只見他拍下的，是機車車身旁的一個「小鐵條」。但其實不管有沒有騎過機車，大部分的台灣人一定都知道，那是供後座乘客踩著的踏板。就有網友看懂原PO的意思，直笑「那就代表你沒有女朋友。」

怒甩遠距男友！鹽酥雞老闆「爆量大蒜」神救援

怒甩遠距男友！鹽酥雞老闆「爆量大蒜」神救援

夯店開幕小資女見「1優惠」嗨了！男友全崩潰

夯店開幕小資女見「1優惠」嗨了！男友全崩潰

心思都在女兒身上　怨男友偏心：我跟她只能擇一

心思都在女兒身上　怨男友偏心：我跟她只能擇一

他PO陽光加油站的需求單！萬人讚爆這1行

他PO陽光加油站的需求單！萬人讚爆這1行

關鍵字：

鹹酥雞一家人默契爆廢公社公開版

讀者迴響

熱門新聞

身分證「對中3數字」11元喝手搖杯

印度神童再開口！「3大災難危機」衝擊全球

米砂AV版《魷魚》上線2萬人搶看「網站被塞癱瘓」

弟媳在家不穿內衣褲！她勸1句「被尪狠罵」真相吐血

二手車社賣特斯拉！眼尖網友：是Toyz的

鄧佳華失業倒數「新藝名曝光」！

​低溫15°C時間曝！這周天氣2段式變化

AV版《魷魚遊戲》「網站爆了又爆」米砂道歉！

《D社》再爆金宣虎對話紀錄！

26歲妻「一個月啪1次」他崩潰：女生這麼沒性慾？

萬聖節扮小丑東京開殺　嫌正面曝光

泰奶為什麼是「橘紅色」？食藥署給答案了

美國工程師到台積電受訓　曝工時12hrs血汗內幕

辜莞允野外脫了！

男星離婚「美麗前妻出櫃」

更多

最夯影音

更多
駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師
陳小春.言承旭.林志炫等人合作《海闊天空》　原唱就坐台下..全場大合唱變大型KTV！

陳小春.言承旭.林志炫等人合作《海闊天空》　原唱就坐台下..全場大合唱變大型KTV！

郵差丟信進水圳？監視器全拍下　網批觀感差...郵局：破損過期廣告

郵差丟信進水圳？監視器全拍下　網批觀感差...郵局：破損過期廣告

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

駕駛超龜速迴轉！20秒還沒轉完 機車險遭波及...網虧：當在練車？

駕駛超龜速迴轉！20秒還沒轉完 機車險遭波及...網虧：當在練車？

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面