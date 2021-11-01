拎兩包鹹酥雞回家　開門見「桌上1盤菜」傻眼了！網笑：你不孤單

▲買鹹酥雞家，發現爸爸竟然也買了。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

記者施怡妏／綜合報導

家人之間總會有著特別的默契，常會做出讓人爆笑的趣事，一名女網友表示，晚上買了鹹酥雞回家，打算和家人一起好好享受，怎料回家後發現，桌上竟然已經放了一包鹹酥雞，一問之下才知道，原來爸爸竟然也買了，不久後弟弟回到家，看到桌上的鹹酥雞笑說「本來也要買，還好沒有」。

「什麼樣的可怕默契！」女網友在臉書「爆廢公社公開版」發文，回家路上買了一袋鹹酥雞，回家後發現，桌上竟然已經有一盤鹹酥雞，原來是爸爸買回家的，但更讓人驚訝的是，弟弟原本也想買鹹酥雞，但後來沒有買，讓女網友笑翻，「不然就會看到三份鹽酥雞在桌上了，果然是一家的」、「明天配菜繼續吃，應該有好一陣子不想看到鹽酥雞了」。

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貼文曝光後，網友們笑翻，「同血緣的無誤」、「有一種默契叫做鹽酥雞吃到吐」、「這篇廢文看得我好餓」、「叫弟弟買一手台啤回來就滿分了」、「感情好默契就相同」、「血緣就是這樣」。原PO還透露，「老爸跟老媽曾經同時買同間的北平烤鴨，一個在隊伍前，一個在後面，都沒看到彼此，那次也很傻眼」。

不少網友也遇過同樣的狀況，、「曾經妹妹晚餐買鹽酥雞，結果宵夜媽媽又買鹽酥雞」、「我跟我哥也有同樣的默契，當天想吃的東西是一樣的，有曾經在餐廳巧遇的，也有買回來東西是一樣的」、「我跟我老公會不約而同買燒仙草，連五樣料都一樣」、「我跟我老公兩個都會不約而同的買鮮奶，或買麵包，有一次是同一天兩人先後各買了一包耐熱袋回家」。

▼不少網友笑說「我們家也會這樣」。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）