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慘房東遇惡房客！5年沒收到租金還被霸屋　他求法官幫要回店面

▲▼租屋,糾紛,新成屋,回復原狀,租約,房東,扣押金。（圖／記者陳建宇攝）

▲新竹一名陳姓房東，遭房客積欠5年多租金，一狀告上法院。（示意圖／記者陳建宇攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名陳姓房東於2004年間將名下一間店面租給張姓房客，雙方約定5年、以每月3萬租金簽訂契約，2009年租約到期後未再訂租賃契約，成為不定期租賃契約，但房東從2015年開始到2021年3月、累積5年2個月都未收到房租，因此向法官提出返還房屋、付清182萬租金請求。

張男向法官辯稱，房東在2010年時曾表達想出售店面意願，雙方也有共識，並經房東同意花了7個月、500萬整修房屋，完成整建提出想買店面一事，未料對方卻開始藉故推諉、故意延宕至今。

▲▼建築物、房子、房屋、高樓、大樓、蝸牛族、房貸、買屋、買房、房地產、建商。（示意圖／取自pakutaso）

▲陳姓房東抱怨「房租越來越難收」，有時匯款3000，有時2000，最後一次是2019年8月收到的1500元。（示意圖／取自pakutaso）

張男說，自己基於誠信，自2010年1月至2019年12月均以現金支付租金，房東有時拿了就走，有時會簽收據，後來因為講好要買下店面，房東才說「既然要賣，租賃契約就沒了」，雙方一開始講890萬，後來又說房屋漲價，自己提出整修房子對方也答應，最後房東提出1180萬，還說價金部分可以跟銀行貸款，由於自己說要貸款要整修房子，房東也說可以先整修，之後再一次給他。

房東未否認兩造曾論及買賣，但辯稱「只說如果他賺錢，就把房屋賣他」，且對方遲遲未行動也未出價，還照樣付房租，同時否認承諾要讓房客先整修以利貸款一事，房東說，對方為擴大經營花錢整修房屋，自己無權干涉。

張姓房客辯稱，自己都有按時付房租，但有時房東拿了就走，因此收據並不齊全，聲稱已累積已繳付360萬租金；但房東反駁，如果對方依現金繳租，自己都會手寫收據，除了第一年以一年期支票繳付外，後來都是自己親自去收租，後來張男提出要改用郵局匯款，未料房租越來越難收，有時付2000元，有時付3000，同時提出2019年8月收到的最後一筆匯款1500元郵局匯款單佐證。

法官認，依兩造陳述，難以依此推斷雙方就買賣店面一事已達成契約，且房客辯稱「後來房東反悔，整修好房屋後他還繼續做生意，也有付房租」，即可得知房客已知房東無意願賣房，對於其「有共識買賣」的說法，難以作為憑據。

同時依房東提出郵局存簿及雙方認定「最後一筆匯款為2019年8月收到的1500元」來推測，加上張男除了口頭抗辯外，均提不出其他證據，因此認定張男辯詞無從採證。

法官認，張男從2015年開始無法正常付租，到2021年已積欠188萬租金，依存證信函催告付租，雖遇招領逾期被退回，未能送達被告發生通知效力，無法終止契約，但2021年8月在法院開庭時，房東再次主張契約終止，張男也收受，即可預租約關係已合法終止，無合法佔用理由，應依法返還房子。

同時依房東核算張男於2015年1月至2021年8月租賃期間積欠188萬元房租，扣除6萬押金，仍需付182萬租金，若於2021年8月還未遷讓房屋，則需每月再加付3萬租金給房東。

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