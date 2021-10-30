台鐵EMU3000「12／29上線」班表出爐！跑東線樹林—臺東直達

▲台鐵EMU3000正在進行最後試車。（圖／台鐵）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局購買EMU3000型城際列車及EMU900型電聯車等新車，其中EMU900已上線營運，而EMU3000將於12月29日起上線，優先投入東部幹線，將替駛樹林—臺東間直達、半直達傾斜式列車計6列次，台鐵局也公布微調後的班表。

台鐵局表示，配合EMU3000型城際列車及EMU900型電聯車投入營運，為提升服務品質，自12月29日起進行時刻微調。

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EMU3000型優先投入東部幹線，將替駛樹林—臺東間直達、半直達傾斜式列車計6列次，調整後東部幹線自強號列車運能較現況提升4.6%，該型車刻正辦理測式，待取得IV&V認證許可後，再公告開放訂票日期時間。

▲台鐵EMU3000將於年底上線營運。（圖／台鐵）

彰化—臺東間751次、754次莒光號，改以EMU900型區間快車替駛，縮短行車時間35分鐘。新增上午時段臺東往臺北(臺東9:40開)及下午時段臺北往臺東(臺北16:24開)普悠瑪班次。

另外，台鐵局表示，EMU3000新城際列車已開始環島路線整合測試，測試路線包括由樹林調車場出發，經北迴線、花蓮、臺東、潮州、高雄、臺中等，再返回樹林調車場的順時針環島路線測試，以及由樹林調車場出發，經臺中、高雄、潮州、臺東及花蓮等，再返回樹林調車場的逆時針環島路線測試。

EMU3000目前已有3編組列車運抵臺灣，正由臺鐵局會同日立公司以及獨立驗證與認證顧問公司(IV&V)進行性能調校與測試中，臺鐵局及IV＆V將持續嚴格要求與把關各項測試工作及性能驗證，以確保列車安全、可靠及舒適，預期12月底可正式投入營運。

▲台鐵公布12/29後的新班表。（圖／台鐵）