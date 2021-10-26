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快訊／台開案定讞趙建銘父判囚4年　南檢報到入監執行

記者林悅／台南報導

前總統陳水扁的女婿趙建銘、其父趙玉柱等人，因涉台開炒股案，趙建銘被最高法院判處3年8月徒刑、趙玉柱判處4年徒刑定讞，中檢及南檢原通知趙建銘、趙玉柱26日報到執行，惟趙建銘提早於25日下午前往台中地檢署報到入監執行，趙玉柱則於26日上午9時45分前往台南地檢署報到，隨後發監行。

▲前總統陳水扁親家趙玉柱，因台開案被判4年徒刑定讞，26日上午前往台南地檢署報到入監執行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲前總統陳水扁親家趙玉柱，因台開案被判4年徒刑定讞，26日上午前往台南地檢署報到入監執行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，趙建銘在2005年間接受前台開董事長蘇德建、前寬頻房訊總經理游世一等人邀約，前往台北知名日式料理店三井餐廳聚餐，過程中蘇德建將台開利多的內線消息透露給同桌人士，後來趙建銘將此消息轉告知父親趙玉柱，讓他們能夠趁低價時買進股票，並在利多消息公告後脫手謀取股票漲價利益。

▲前總統陳水扁親家趙玉柱，因台開案被判4年徒刑定讞，26日上午前往台南地檢署報到入監執行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台開案經檢察官起訴，在法院審理長達16年才三審定讞，趙建銘被判刑3年8月、趙玉柱4年、蘇德建3年8月、游世一4年4月，並宣告沒收趙玉柱與游世一的不法所得。

北檢囑託南檢代為執行趙建銘、趙玉柱部分，南檢以居住地關係對趙氏父2人發出發監通知，通知2人於10月26日前往報到。另北檢也囑託中檢（趙建銘戶籍在台中）執行趙建銘部分，也是通知10月26日報到。原本以為趙建銘會與父親趙玉柱同在26日上午前往台南地檢署報到，未料趙建銘卻提早於10月25日下午4時許，前往台中地檢署報到入監執行。

台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌指出，依通知趙玉柱應於26日上午前往南檢報到，截至目前為止，南檢並未接收獲趙玉柱請假或延後執行的聲請，如未依期限報到，南檢將會發拘票逕行拘提到案。

趙玉柱則於26日上午9時45分許，在兒子趙建勳的陪同下，前往台南地檢署執行科報到，並在檢察官訊問完成報到程序後，發送台南監獄入監服刑。

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