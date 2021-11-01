貓咪走失1個月！鏟屎官尋遍全區找無主子　狗狗「看照片」一眼破案

記者葉睿涵／綜合報導

網路曾流傳這樣一個「都市傳說」，如果家中的貓咪不幸走失，「鏟屎官」們可以去拜託家裡附近的浪浪轉告貓咪趕快回家，沒多久就會找到走失的貓咪。儘管這個傳說讓人半信半疑，但馬來西亞一名女網友最近居然也經歷了類似的事，在家中貓咪失蹤後，竟靠著別人的狗狗找到了牠。

綜合當地媒體報導，馬來西亞女網友哈密蒂（Zaheera Hamidi）最近在Facebook的貓咪失蹤群組（Kuching Hilang／Jumpa Malaysia）發文指出，她在搬家一個月後，將家中的貓咪洛基（Loki）帶到了新家去住。可是，就在洛基抵達新家20分鐘後，就將家中開了一個小縫的大門撞開，爆衝出去。

▲哈密蒂在貼出尋貓啟示後，居然在芒果的幫助下找到了貓咪。（圖／翻攝自Facebook／Zaheera Hamidi）

哈密蒂原本以為，洛基出去玩了一圈後就會乖乖回家，沒想到他們等了一個月，洛基還是不肯回家，即使在家中附近到處尋找，也不見洛基的身影。心懷內疚的哈密蒂和丈夫每晚下班後都在住宅區附近巡邏，還四處張貼「尋貓啟示」想要找回洛基，奈何卻一直苦無下文。

一天，哈密蒂接到一通來自陌生男子的來電，表示他在附近的快餐店看到尋貓啟示後，就將海報秀給他家的狗狗芒果（Mango）看。豈料，芒果突然回頭朝著一個草叢直衝。男子大感奇怪，便尾隨芒果過去看看，沒想到居然在那裡見到了銷聲匿跡1月有餘的洛基。

哈密蒂指出，「芒果真的震驚到我了，牠是怎麼做到一眼就能認出我家貓咪的？那個地方真的很偏僻，我覺得這簡直是個奇蹟。」芒果的主人並未接受哈密蒂的賞金，因為他認為，同為「鏟屎官」的他非常能理解哈密蒂丟失寵物的心情，只要見到洛基平安回家就心滿意足了。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast