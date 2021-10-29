雲林民宅住警器裝設率逐年暴增　明年要達100%

▲縣長張麗善領軍，率20鄉鎮市長及雲林縣婦女消防宣導大隊志工們一同宣示，力拼年底前讓全縣住警器安裝率突破八成，明年目標為百分百。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府為提升居家安全、普及安裝住宅用火災警報器，雲林縣消防局今（29）日辦理「力裝住警器、善護安全網」住警器誓師大會，由縣長張麗善領軍，率20鄉鎮市長及雲林縣婦女消防宣導大隊志工們一同宣示，力拼年底前讓全縣住警器安裝率突破八成，明年目標為百分百。

雲林縣在2018年住警器安裝率約僅17%位居全國倒數第一，縣長張麗善就任盤點後隨即著手規劃，在4年內達到住警器安裝率八成目標，並在就職第200天時，率領縣府一、二級主管擔任一日志工，至全縣各鄉鎮市執行住警器安裝及宣導，並呼籲鄉親在經濟許可下，自主購買安裝住警器，以強化居家安全。

縣長張麗善提到，雲林縣政府在2020年即推動「非供公眾使用之建築物之5層以下住宅」在新建、增建、改建、修建時，屋主必須要自行安裝住警器、並且向消防隊取得安裝合格證明之後，始能取得使用執照。張麗善表示，今日推廣裝設住宅用火災警報器誓師大會，宣布力拼年底前住警器安裝率突破八成，明年達百分百的目標，強化社會安全網。

▲縣長張麗善領軍，率20鄉鎮市長及雲林縣婦女消防宣導大隊志工們一同宣示，力拼年底前讓全縣住警器安裝率突破八成，明年目標為百分百。（圖／記者蔡佩旻攝）

消防局長林文山表示，雲林縣轄內居住總戶數為17萬7017戶，目前已安裝住宅用警報器有13萬1878戶為74.5%，可在今年底前再安裝9736戶即達8成，若要100％尚須將3萬5403戶全數裝設完畢，依照目前裝設高效率，可望明年達標100%。

「不管做什麼事要盡心盡力」雲林縣防火宣導大隊副大隊長陳冬花今年已66歲，她如此說道。陳冬花受訪表示，因曾獲119送醫搶命便發願行善，投入防火宣導至今20年，陳冬花說，從早期資源匱乏，但在張縣長、消防局長上任以來，獲得多元資訊及資源挹注，有強大的靠山讓防火宣導隊即便是一次次巡迴時被鄉親當成詐騙集團甩門、揶揄，仍可保持耐心，對家家戶持續進行宣導、裝設住警器等，甚至教導民眾防火觀念為標的努力不懈。

雲林縣消防局說明，凡弱勢族群、孕婦、家有0-6歲兒童及高風險群建築物等對象持相關證明文件，即可至申請地址所轄消防分隊申請領取住宅用火災警報器自行安裝，以補助一戶一只為原則，詳情可至雲林縣消防局網站查詢。

▲「不管做什麼事要盡心盡力」雲林防火宣導副大隊長陳冬花（右）投入防火宣導至今20年，對家家戶持續進行宣導、裝設住警器等，甚至教導民眾防火觀念為標的努力不懈。（圖／記者蔡佩旻攝）





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