美國援台累計400萬劑莫德納　總統府：「真朋友」挺台堅若磐石

▲總統府發言人張惇涵。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

有關美國政府宣布贈台150萬劑莫德納（Moderna）疫苗，總統府發言人張惇涵31日晚間表示，總統府誠摯感謝美國政府再度以具體行動馳援台灣，美國捐贈台灣的疫苗數量，累計達到400萬劑，這不僅展現台美之間的「真朋友」情誼，更再次印證美國政府支持台灣的「堅若磐石」。

張惇涵表示，今年6月，當台灣面臨疫情嚴峻挑戰之際，美國政府以迅速行動，捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗，彷如及時雨，大力協助台灣度過艱困挑戰，讓台灣人民深受感動。

張惇涵表示，過去一段時間，在防疫團隊不分晝夜努力，全民不分你我團結防疫，民主夥伴相繼馳援下，台灣的疫情已經趨緩，獲得有效控制；目前，第一劑疫苗涵蓋率已超過70%，第二劑已超過30%，在台灣正衝刺第二劑疫苗涵蓋率之際，美國政府再次伸出援手，對提升台灣整體社會保護力，勢必將有大幅幫助。

張惇涵說明，駐美代表蕭美琴已代表我國政府接收這批疫苗，航班已經順利起運，預計將於明（1）日運抵台灣。我們深信，台美民主夥伴攜手合作，能夠共同克服疫情挑戰；台灣也會在堅實的友好基礎上，持續與美國深化合作，持續深化全方位夥伴關係。