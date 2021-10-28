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快訊／涉私菸案照樣晉升惹議　少將陳敏華繳庫4萬換緩起訴

▲▼總統蔡英文出席將官晉任典禮。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文曾出席參與團購私菸的少將陳敏華晉任典禮。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

前年引發政治風暴的國安私菸案，當時處於風暴中心的總統府警衛室主任陳敏華被記大過，卻仍獲得晉升少將，引發政壇議論，全案在北檢陸續3波偵結後，持續清查追究，確認陳敏華也參與私菸團購50條，28日依逃漏菸品稅捐罪嫌，給予緩起訴處分1年，條件是繳庫4萬元，並上法治教育6小時。

陳敏華是國防管理學院戰略班104年班，嘉義大學管理學碩士，在2019年私菸案爆發後，有消息傳出陳敏華否認參與團購私菸，僅因督導不周被懲處大過，後來因規劃執行「維安七號任務」圓滿有功，功過相抵，獲得在2020年晉升少將。

▲▼私菸案起訴移審,總統府侍衛室少校吳宗憲與同案收押中的張恒嘉各以一百萬元交保。（圖／記者李毓康攝）

▲前總統府侍衛室少校吳宗憲因私菸案一審判刑10年4月。（資料照／記者李毓康攝）

回顧整起私菸案，起因於總統蔡英文2019年7月出訪後，遭爆料隨行人員利用專機禮遇程序，夾帶未稅菸品回國，北檢8月首波偵查終結，認定國安少校吳宗憲等13人，涉嫌接受同事親友委託團購高達9797條私菸，分別依涉嫌貪污、逃漏稅等罪起訴，台北地院已經在2021年6月宣判，現正上訴高院審理中。

專案人員同時也持續清算單純買菸人的犯行，先前共分3波，針對總統府侍衛室永和警衛室少將主任林國欽、陳逸夫，以及「特勤郭雪芙」張嘉玲等共110人處分緩起訴，每人依購菸量繳庫5千元到20萬元不等金額。

至於陳敏華涉案部分，經檢察官反覆確認相關證詞以及單據事證後，認定他也參與團購了50條菸，涉嫌逃漏菸品稅捐，依過去單純購菸者處分標準，給予緩起訴，處分時間1年，條件是在期限內繳庫4萬元，並要上6小時的法治教育。

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