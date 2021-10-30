台中粗工悲慘身世曝！蛇蠍闆娘「糾眾虐殺」　監視器拍下最後一餐

記者李忠憲、莊智勝／台中報導

台中大甲昨傳出驚悚命案，一名從事粗工的蔣姓男子(20歲)與從事承包粗工的陳姓老闆發生糾紛，遭陳女教唆兒子及好友共11人虐殺，遺體還一度放在彰化友人家中，警方循線找上門時，3名犯嫌還「伴屍滑手機」，場面令人不寒而慄。而人力派遣公司內監視器畫面還拍下蔣男最後身影，28日當晚9時許，老闆還招呼蔣男吃東西，不料不久後蔣旋即被押上車載往偏僻山區虐殺。

▲蔣男當晚被帶到人力派遣公司報到，還在老闆的招呼下坐下來吃東西，沒想到竟成最後一餐。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方調查，蔣男身世坎坷、經濟狀況拮据，自小父親過世、母親改嫁，平日靠著打零工維生，還時常透過臉書尋找工作，也因此與人力派遣公司、從事承包粗工的陳姓闆娘熟識，但陳女卻疑似不滿蔣男在外放話，稱公司會苛扣薪資，因此懷恨在心。

監視器畫面拍下，案發28日當晚9時許，陳女還帶著蔣男前往合作的人力派遣公司報到，當時老闆見蔣男樸實乖巧，還親切招呼他吃東西，而身穿短褲、藍色外套的蔣男也圍著桌子坐下用餐，豈料才剛離開公司，即在門口遭陳女友人包圍，其中還有名同事推了他一下，接著就將蔣男押上車載往偏僻山區凌虐。

▲蔣男才剛走出門口就遭同事包圍，並被押上車載往山區虐打。（圖／記者李忠憲翻攝）

據悉，當天陳女與10名員工分兩趟車將蔣男帶到外埔區，並以棍棒亂毆虐打，甚至就連鋁製球棒都被打凹，足見下手力道之大，最終29日凌晨眾人見蔣奄奄一息，便將他塞進後車廂載往彰化友人租屋處，路途中滿身是傷的蔣男嚥下最後一口氣，但犯嫌仍不為所動，將遺體隨意擺放在屋內，並討論如何棄置埋屍，直到警方上門時，3名犯嫌仍無動於衷，伴屍滑手機。

警方追查，涉案犯嫌共有11人，目前陳姓闆娘及員工共有10人到案，今(30日)上午依傷害致死罪移送台中地檢署，目前檢察官正在複訊，但10人中幾乎無人坦承犯案，大多互相推諉卸責；而目前還有名涉案的楊姓男子尚未到案，警方正持續追緝中。

▼警方上門搜查時，3名犯嫌正伴屍滑手機。（圖／記者李忠憲翻攝）