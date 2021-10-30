台中粗工男到班首日被虐死　母親悲痛點出原因　蛇蠍闆娘5萬元交保

記者鄒鎮宇／綜合報導

台中一名20歲蔣姓男子從事粗工第一天，就被陳姓女老闆疑似教唆兒子及好友共11人虐殺。嫌犯先稱是蔣男在外放話才引起殺機，但警方初步調查，原來是陳女等人覬覦蔣男祖母的遺產，才會痛下殺手，目前檢方認定10人涉犯傷害致死罪，其中7人聲押禁見，老闆娘因傷害致死的事實不明，以5萬元交保。

蔣男母親透露，兒子還小時她就離婚改嫁，兒子由祖母帶大，長期吃素；5年前前夫過世，兒子長大後會幫忙折只蓮花貼補家用，但工作不順，平時以打零工為生，是非常孝順又乖的孩子。

蔣男母親透露，兒子不煙不酒，遺體頭部有破了兩個大洞，可見下手殘忍；另外，警方也跟她透露，兇嫌疑似為了祖母的遺產。死者的祖母過世後，有留一筆遺產給他，但詳細金額未知，僅由社會局信託按月給付，但陳姓女老闆娘等人，疑似想逼蔣男領出，被拒絕後才痛下殺手。

▲▼台中粗工遭蛇蠍老闆娘亂棒虐殺，最後身影曝光。（圖／記者李忠憲翻攝）



據悉，蔣男28日第一天上班，陳女等人晚上將蔣男帶到人力派遣公司內吃飯用餐，沒想到蔣男吃飽要離開，就被陳女等人押上車，帶到外埔區的山區凌虐。陳女的兒子以球棒、鐵條及木棍施暴，甚至連鋁製球棒都打凹，最後將奄奄一息的蔣男塞到後車廂，帶到彰化友人的租屋處，但蔣男在途中傷重死亡。

警方表示，11人中有2人得知蔣男死亡後自首報案，員警獲報上門追查，發現3名女子在蔣男遺體旁神色自若的華手機，並將陳姓老闆娘及員工等10人傳喚到案，並依傷害致死罪移送台中地檢署，但10人中幾乎無人坦承犯行，都在推卸責任，剩一名楊姓男子未到案，仍在追查中。

台中地檢署檢察官30日複訊，認為10人涉犯傷害致死罪為5年以上重罪，其中7人嫌疑重大，有串證逃亡之虞，聲押禁見。陳姓女負責人就傷害致死的事實並不明確，先以5萬元交保。另1人無保請回，1人限制住居。目前仍有1人未到案。

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