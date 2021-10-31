和平柔道館紀念影片首映會　見證傳奇人物陳戊寅精采一生

▲和平柔道館紀念影片首映會，見證柔壇傳奇人物陳戊寅老師精采的一生。（圖／嘉義市政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

談起嘉義柔道運動發展，「和平柔道館」絕對佔有一席之地，嘉義市長黃敏惠深知和平柔道館對嘉義柔道意義深遠，特別指示教育處進行調查、採訪。日前於市府一樓中庭舉辦六十周年和平柔道館紀念影片首映會，黃敏惠市長和黃正雄資政等多位貴賓到場欣賞，除了用紀錄片來懷念陳戊寅老師，更邀集昔日門生張尚賢、顧尚志和張樹林等多位師兄弟齊聚一堂，暢談陳戊寅老師的教導與啟發，回憶當年嘉義柔壇榮景。

黃敏惠表示，嘉義市和平柔道館成立於民國50年，至今已有一甲子時間，今天聽到許多關於陳戊寅老師的故事真的相當感動，陳戊寅老師不但致力於柔道技術的精進，更重視做人的品德。和平柔道館桃李滿天下，陳戊寅老師的影響力更是無遠弗屆，希望藉由這部紀念影片，讓大家再次喚起屬於和平柔道館的記憶，讓陳戊寅先生的柔道精神能夠發揚光大。

前國訓中心柔道總教練張尚賢表示，非常感謝嘉義市政府製作和平柔道館的紀錄片，讓我們師兄弟可以在此緬懷恩師陳戊寅老師。

和平柔道館台北館長顧尚志表示，陳戊寅老師不只教導我們技術，更重視我們的品德，自己年少時常打架鬧事，但陳戊寅老師常告誡我們學武之人的手就是一把利刃，不能隨便出手傷人，師恩浩大，令我們感念不已。

教育處處長林立生表示，今天是世界柔道日，我們選擇這一天來回顧陳戊寅老師的一生，在柔道還沒有列入奧運指定項目之前，陳戊寅老師就已經代表台灣和世界各地的柔道好手交流，戰績輝煌，更為台灣許體壇培育出許多心血，感謝張樹林老師和許多人的協助才能完成這部紀錄片，為我國柔道體育發展留下重要史料。

嘉義市和平柔道館館長陳戊寅老師，在世期間傳授柔道、國術及摔角等技藝近50年，所教出的學生在全國各項柔道比賽中獲獎無數，是嘉義柔壇典範人物。陳戊寅老師於民國83年因心臟病驟逝後，和平柔道館便關閉至今。今(110)年適逢和平柔道館開館60周年，館內還保留著當年館長陳戊寅老師最後的板書等文物，嘉義市政府委請專業團隊協助進行相關資料調查，探訪昔日道館弟子及相關人士，望藉由這部紀念影片，讓陳戊寅先生典範常留人間。