在大車上真的看不到...南投學童監理站實地體驗恐怖內輪差

▲南投縣府和監理站安排小學生上大客車駕駛座，體驗大車內輪差危險（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

有鑑於大型車視野死角及內輪差相關事故層出不窮，南投縣政府與南投監理站共同響應交通部「交通安全月-路口安全」主題，10月份針對縣內國小學生規劃10場次「大型車暨交通安全大富翁體驗活動」；小朋友坐上大客車駕駛座，發現車輛2側真的有許多視角都看不到，直呼：「好可怕！在路口時一定要遠離大型車。」

漳興國小校長江坤鋕27日帶著20位學生到監理站參加活動，由監理站人員帶領小朋友觀察大客車四周的車輛立牌看板，接著讓他們一一上車，親自乘坐在大客車駕駛座，透過2側後視鏡觀察車輛周圍，實地了解大型車的內輪差及視野死角，也讓小朋友知道，無論行走或騎乘腳踏車，面對大型車輛應保持安全距離，遵守交通安全注意事項，才能安全出門、平安回家。

段同學說，坐上大客車才發現視野死角非常大，就在車身旁邊的車輛立牌在車上真的看不到，所以一定要遠離大客車。

監理站人員隨後進行「交通安全大富翁」遊戲，以互動方式帶領學生一起擲骰子，認識道路常見交通標誌，增進學生交通安全知識；縣府教育處也特別贈送可持續發光及閃爍光的反光臂帶，提醒小朋友夜間出門時將臂帶繫在手臂或肩膀上，更容易讓往來車輛注意到自身的位置，外出更加安全。

監理站副站長張倍芬表示，路口慢看停、行人停看聽的觀念非常重要，監理站除了持續宣導，去年起也開始辦理道路安全實地體驗活動，此次加強傳遞大型車內輪差與視野死角等相關交通安全知識，10月份10場次共有約300位小朋友參加；縣府教育處副處長王淑玲表示，希望學生將交通安全常識活用在生活中，提昇面對大型車的應變能力，預防交通事故的發生。



►微熱山丘砸18億轉戰南投新設旺來園區 打造全新森林化觀光工廠



►「午後の紅茶」奶茶讓胰臟癌現形？ 醫師說「關鍵真相」



►國6驚見摸黑測速取締 網驚：政府回收5倍券？國道警回應了