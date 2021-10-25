快訊／無良貨車棧板掉落國道　害大客車急閃釀3車連撞1人送醫

▲國道1號北向270.9公里25日發生大客車疑閃避中線車道上之掉落棧板，剎車不及撞擊自小貨車，大客車郭姓駕駛人胸部挫傷送醫救治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國道1號北向270.9公里25日中午12時40分發生追撞車禍，80歲郭姓男子駕駛大客車疑閃避中線車道上之掉落棧板，剎車不及撞擊48歲莊姓男子駕駛的自小貨車，莊男小貨車推撞前方26歲張姓男子所駕自小客貨車，造成郭姓駕駛人胸部挫傷送醫救治，目前肇事原因及相關責任正由國道警察第四大隊調查處理中。

國道警察四大隊指出，10月25日中午12時40分在國道1號北向270.9公里處，1部由80歲郭姓男子所駕駛營大客車往北行駛於中線車道，疑似因閃避中線車道上之掉落棧板，剎車不及撞擊由48歲莊男所駕自小貨車，莊男的小貨車再推撞前方26張姓男子所駕自小客貨車，造成大客車郭姓駕駛人胸部挫傷，送醫救治。警方指出，郭姓駕駛人因送醫酒測值待檢測、莊男及張男2人未飲酒，本案續由國道四大隊新營分隊調查處理中。

國道四大隊指出，裝載貨物不穩妥（掉落）為2021年國道十大肇事因素第4位，經統計國道轄線2021年1至9月因裝載貨物不穩妥（掉落）之交通事故共計有478件。依高速公路及快速公路交通管制規則第21條第1項第1款之規定，貨車行駛高速公路及快速公路，裝載之貨物，應嚴密覆蓋、捆紮牢固。若裝載之貨物未依規定覆蓋、綑紮，依道路交通管理處罰條第30條第1項第2款之規定最高可處汽車駕駛人新台幣18000元罰鍰。四大隊呼籲用路人行車裝載貨物，應嚴密覆蓋、捆紮牢固，以免造成自身及其他用路人之危害。