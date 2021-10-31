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G20峰會揭序幕　正式為「全球最低企業稅」背書

▲▼各國領袖10月30、31日在羅馬參加G20高峰會。（圖／達志影像／美聯社）

▲各國領袖10月30、31日在羅馬參加G20高峰會。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社羅馬30日綜合外電報導

為期兩天的二十國集團（G20）領袖高峰會議今天在羅馬登場，與會的全球主要經濟體領袖正式為一項全球稅改協議背書，但針對全球迫切的氣候變遷議題還在討價還價。這是G20領袖過去2年來首度實體聚會，與會領袖廣泛支持針對跨國企業巨擘課徵最低15%稅率。

出席會議的美國財政部長葉倫（Janet Yellen）表示，G20領袖正式為課徵最低15%企業稅的全球稅改協議背書，並讚揚此為「歷史性」步驟。葉倫發表聲明說，「今日，每一位G20領袖都支持新國際賦稅規範的歷史性協議，包括將會終結有害的各國競相壓低企業稅率競賽的全球最低企業稅。」

約136國已簽署經濟合作暨發展組織（OECD）斡旋達成的全球稅改協議，以更公平地對跨國企業課稅並實施最低15%全球企業稅。前述國家加總起來代表逾90%全球國內生產毛額（GDP）。

這項迷你稅改革命預定2023年生效，但其最後期限可能會推遲，部分是由於不少美國國會議員抗拒。此稅改的第一個支柱涉及就獲利所在地點對企業課稅，而非僅就企業總部所在地點，這在美國國會遭遇強烈反對。

諸如Google、亞馬遜（Amazon）、臉書（Facebook）和蘋果（Apple）等美國網路巨擘，尤其是此新全球規範鎖定的目標，它們擅長把總部設在低稅率國家境內，將獲利應繳交的稅壓至最低。

但針對氣候變遷的集體承諾尚未達成共識，而攸關重大的聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）即將於31日起在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）揭幕。

G20領袖峰會主辦國義大利總理德拉吉（Mario Draghi）在閉門會談前告訴與會領袖，「從疫情全球大流行到氣候變遷，以迄公平合理課稅，單打獨鬥都不是選項」。

G20成員當中，許多國家處於不同經濟發展階段，針對於2050年前削減溫室氣體至淨零排放等重大目標仍意見分歧。G20峰會的會議結果攸關重大，G20成員包括中國、美國、印度、歐洲聯盟以及俄羅斯，占全球GDP高達80%，溫室氣體排放也將近80%。

另一關鍵議題是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）全球大流行，中國國家主席習近平和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）都提及全球疫苗分配不均議題，兩人均透過視訊連線出席G20峰會。蒲亭把疫苗分配不均歸咎於「不誠實競爭、保護主義以及若干國家，尤其是G20成員未準備好彼此承認疫苗以及疫苗認證。」

各界不預期會中能做出新承諾，以解決富國和窮國間獲取COVID-19疫苗的巨大落差。但德拉吉敦促與會領袖竭盡所能於2022年中前，達成為70%全球人口接種疫苗的世界衛生組織（WHO）目標。根據追蹤高峰會討論進展的消息人士，所有領袖都同意致力達成那個目標。

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