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夜店咖喝茫爽被吞吐　睜眼一看是偽娘！身心受創從此變宅男

▲卡啦OK,卡拉OK,KTV,麥克風。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲小華去唱KTV，喝太多被洪男尾隨進廁所口交。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

台北男子小華（化名）享受夜生活，但一次和友人到KTV包廂唱歌時，因為喝太醉上完廁所沒力氣拉起褲子，突然感覺有人在吸吮下體，原本以為是剛才搭訕的正妹主動出擊，結果低頭一看發現竟和友人一起來的洪姓偽娘（男扮女裝），讓他嚇得衝出廁所。之後原本喜歡社交的小華性情大變成為宅男，甚至連大學註冊都沒到場；高等法院依乘機性交罪判處洪男3年6月。

判決書指出，小華於2019年8月底清晨5點到KTV參加友人聚會，並把前一攤搭訕來的正妹一起帶到現場續攤唱歌、喝酒，之後他喝醉去上廁所時忘了鎖門，上完後沒力氣拉起褲子，想休息一下等待酒意稍退，此時呈現整個人靠在牆上外露著陰莖的樣子。

小華說閉著眼睛的他聽見廁所門被打開，接著感覺到有人從背後對他上下其手，接著扯下他的褲子和內褲，將他翻過來靠牆後便觸摸他的下體，同時親吻他的脖子，但小華因為喝太茫沒仔細看，以為是搭訕的正妹，結果睜開眼睛一看，才發現根本不是正妹，竟然是洪姓偽娘，嚇得他當場要求對方停止「不行」，但之後仍被強行口交約30秒左右他才用力推開對方，連忙拉上褲子衝回包廂。

隔天清醒後，小華因為感到被污辱所以決定前往醫院驗傷，除了頸部有口紅印外，龜頭也有被舔到紅腫的跡象，因身心嚴重受創因此決定提告。

小華友人證稱，當天看到洪男尾隨小華去上廁所，回來後小華說「有點狀況」；另一名友人則表示隔天中午接到小華電話，表示昨晚被性侵，於是就陪小華去醫院，而且小華平常是一個很愛玩的人，但現在很少外出，連朋友也很少約，感覺整個人性情變得不太一樣，之後大學註冊期間小華也沒出現，「可能是嚇到，面對人群可能有壓力」等。

洪男否認犯行，辯稱當天是被小華拉進廁所，而且小華壓住他的頭要求口交才會這樣做；然而高等法院法官審酌其他證人陳述，以及調閱當天監視器畫面，認為小華並沒有拉洪男進廁所，且現場情況與洪男陳述不符，因此依乘機性交罪判洪男3年6月。

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