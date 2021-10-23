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KTV前爭風吃醋「4打1」　他被打離去開1槍示威！落跑後晚間落網

▲疑爭風吃醋起衝突，警帶回4人續追其他涉案人 。（圖／記者吳奕靖翻攝）
▲一群人在KTV外起衝突，警將涉案人全數查緝到案 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市博愛路一家KTV前驚傳槍響，高雄一名洪姓男子與李姓女子等友人前往鼓山區一家KTV消費時，才走出KTV大門就遇上李女男友林姓男子攔阻，林男指責洪男為何與他女友在一起，雙方起衝突，林男遭洪男等4人圍毆，林男離去時開1槍示威，警方獲報偵辦，晚間開車友人先投案，接著逮到林男，起出改造手槍一把。

警方23日10時30分許獲報在鼓山區博愛二路KTV前有人打架、開槍，迅速到場將現場洪男、謝男、賴男及劉男還有洪女共4男1女帶回釐清。初步了解，他們離開KTV後在門口遇到李女男友林姓男子，醋勁大發的林男質問洪男為何與他的女友一起來KTV，雙方因而起口角衝突，洪男等4男徒手及拿安全帽毆打林男。

▲KTV前開槍 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲開槍的林男被逮。（圖／記者洪靖宜翻攝）

被打的林男離開時，上了一部白色自小客車後，並對空開一槍離去，所幸無人中彈受傷。隨後警方以車追查涉嫌開槍的林姓男子，並於18時20分許在大寮區找到他，起獲1支改造手槍、空彈匣，而同車的張姓男子於18時許自行到案說明，被依槍砲罪嫌移送地檢署偵辦，並追溯槍枝來源及有無另涉刑案。

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