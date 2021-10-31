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蝦皮店到店不回收紙箱…顧客怨：小忙都不幫　店員現身揭難處

▲▼蝦皮店到店不回收紙箱。（圖／翻攝臉書／信義區三兩事）

▲蝦皮店到店不回收紙箱，店員現身揭難處。（圖／翻攝臉書／信義區三兩事）

網搜小組／柯振中報導

知名購物網站最近開設實體店面，不過也因此引起許多糾紛。許多信義區民眾十分不解，為何店面不能幫忙回收紙箱，蝦皮店員也親自揭露難處，拍攝店內照片以後，瞬間引起網路共鳴。

該間購物網站近期積極開設實體店面，內部不但有販售日常用品，若是在網站上購物，選擇實體門市店到店的配送方式，就能享有運費優惠，也因此門市時常人滿為患。

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不過，有些民眾購買包裹以後，現場進行拆封，希望門市人員能幫忙回收紙箱，卻遭到拒絕，因此感到不諒解，為何連小忙都不幫？

▲▼蝦皮店到店不回收紙箱。（圖／翻攝臉書／信義區三兩事）

▲事實上，店員們十分忙碌，門市也時常人滿為患，因此倒垃圾相當困難。（圖／翻攝臉書／信義區三兩事）

對此，信義區的門市人員回應，有到過店的民眾應該都曉得，工作人員十分忙碌，還會有顧客排得不耐煩，晚間6點40分的時候，是垃圾車抵達的時間，這時也有許多人下班、下課，來店內取包裹，因此時常排滿顧客，這種狀況下，實在很難外出倒垃圾，希望能夠體諒，「PS.我們還是願意回收你們破壞袋之類的小垃圾。」

此外，店員還張貼了店內堆滿垃圾的狀況，網友們看完以後，也留言力挺，「自己的垃圾自己帶走，沒什麼不對的啦」、「辛苦了～上次假日去也是排到門外，店員很辛苦大家互相體諒吧」、「都不要收就不會有奧客！店員很辛苦的！」

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蝦皮店到店紙箱回收垃圾包裹

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