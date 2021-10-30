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嘉義縣徵才活動36家企業1300個工作機會　最高待遇60K

▲▼嘉義縣徵才活動，36家企業1300個工作機會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼嘉義縣徵才活動，36家企業1300個工作機會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導


包括瑞士商弗克司、伯特光電、和大、松川、上銀科技、勤誠興業等36家知名企業，30日在嘉義縣表演藝術中心舉辦徵才活動，共釋出1300個工作機會，約4成職缺薪資30K起跳，還有主管級職缺開出最高60K待遇，不少求職、轉職民眾及返鄉青年把握機會爭取回嘉工作。

▲▼嘉義縣徵才活動，36家企業1300個工作機會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

為讓青年返鄉工作並擴大在地就業，縣府積極招商，目前大埔美已有98家廠商生產營運，提供5500個就業機會，馬稠後第一期己有29家廠商進駐，後期園區也開始招商中，未來座落於太保的嘉義科學園區、水上南靖、中埔公館及民雄航太園區等逐步落實中，嘉義縣匯集科技、長照、製造、服務及農業生技等多元產業發展，未來10年將發生重大質變，農工大縣佈局已經成型，為的就是要讓更多人才回嘉就業，一起為嘉義和自己的未來打拼。

▲▼嘉義縣徵才活動，36家企業1300個工作機會 。（圖／記者翁伊森翻攝）
勞工暨青年發展處長陳奕翰表示，30日有15家廠商提供身心障礙者、中高齡及高齡者職缺，現場填履歷抽大獎，還有1111人力銀行提供履歷健診服務。另外，為鼓勵民眾參與面試，前50名求職者有早鳥好禮、求職集滿3點可參加現場摸彩，「找頭路，政府挺」。

▲▼嘉義縣徵才活動，36家企業1300個工作機會 。（圖／記者翁伊森翻攝）
今年8月才進駐大埔美產業園區、有避震器勞斯萊斯之稱的瑞士商弗克司(FOX Factory)，30日釋出近百名組裝技術員職缺，薪資含津貼、加班費上看44K，倉管人員配合加班、輪班可領超過50K，勤誠興業也釋出多名主管級職缺，徵才現場廠商與民眾互動相當熱絡。

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