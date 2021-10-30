遭爆王必勝小三現身回應！她控「被陷害」：6萬、老公都假的

▲遭爆王必勝小三護理師現身回應。（圖／翻攝自東森新聞）

記者張乃文／綜合報導

衛福部醫福會執行長王必勝遭爆婚外情醜聞後，緋聞對象IG也被翻出討論。日前有媒體報導，該對象與網友對話提到「老公」、「每月生活費6萬」等字眼。但今本人現身回應，外傳消息都不是事實，是遭不明網友惡意在IG上用對話「釣魚」陷害，並強調，自己和王必勝「真的只是朋友」。

王必勝遭周刊爆料外遇小15歲的林姓護理師並產下1女，又有傳言指2人交往時間長達7年，王每月提供6萬元零用錢，出遊足跡遍及日本、美國。王必勝的女友IG照片近日被受關注，與網友的對話也被翻出，有人留言問「你當初說要小香，妳老公心臟有漏拍嗎」但她回答「還好耶，他用的東西也是不便宜，去年底還換了名車BMW。」

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不過，該名對象林小姐今向媒體投訴，外界流傳的「每月6萬元生活費」、稱呼「老公」等都不是事實，是遭不明網友惡意在IG上釣魚陷害，並聲明和王必勝「真的只是朋友」。

據《自由時報》報導，林小姐直指，爆料者多月前以「Phoebe Baby」的假IG帳號藉由討論嬰兒食品的事聊天，她也當作普通網友亂聊，「網路上跟陌生網友聊天，當然不會講真的內容」。其中，外界所稱她一個月收到6萬元、稱王必勝「老公」等並非事實。

林小姐強調，希望惡意的攻擊扭曲可以停止，媒體刊登爆料者不實的對話截圖也沒經過當事人同意；同時也向王必勝家人致歉，「非常抱歉造成王醫師和他的家人這麼大的困擾。」

另外，前桃園市議員王浩宇也在臉書分享林女的聲明，他PO文表示，「王必勝案當事護理師：非常抱歉造成王醫師和他的家人這麼大的困擾，她誠心向他們致歉。」