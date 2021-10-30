名人外遇下神壇！PTT「狂點名1位」依舊王者　網：神一般的存在

▲王必勝被爆出，和小15歲的護理師有婚外情。（圖／記者林敬旻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

衛福部醫福會執行長王必勝近日遭爆不倫戀，意外引發鄉民討論，「哪些外遇的名人風評依舊很好？」回顧台灣名人出軌、劈腿風波，大部分主角都難以倖免醜聞帶來的殺傷力，但許多網友直指1人，認為婚外情並未重創他的優質形象。

網友在PTT提到，「現代社會中，夫妻婚內出軌外遇可說是屢見不鮮，名人當然也很難避免這種情況，鄉民覺得有哪些名人即便外遇，風評、名聲依舊很好呢？」

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綜合鄉民留言，呼聲最高的莫過於昔日旅美職棒好手王建民，「大樹葛格」、「王建民，外遇前神一般的存在，外遇後頂多酸他的變多，之後國際賽wbc又封神了」、「偷情王者大樹哥」、「樹哥就是神」、「我大樹」、「王大樹」。另外，像是阿基師、李連杰等也有被提及。

▲昔日洋基王牌王建民。（圖／達志影像／美聯社）

過去，在美國職棒圈表現亮眼的王建民，是台灣投手於大聯盟中累計勝投最高者，當時也在國內掀起風潮；怎料，2012年被周刊爆料，2010年發生婚外情，和小三Cyndi以「無尾熊」、「大樹」互稱調情，同時也刊出兩人多張親密照片，逼得他親上火線開記者會。

兩人是在佛州一間KTV唱歌時認識，起初王建民隱瞞知名球星的身分，並稱自己有個交往多年的女友，而兩人前期是透過電子郵件來往，直到1個月後，王才吐露真實身分。

當年，兩人只能利用練球前後的空檔時間幽會，就這樣度過半年美好時光，某天女方突收到王的簡訊，但並非他所傳，眼看地下情瞞不住了，男方也想抽身，於是斷了聯繫，沒想到兩年後還是爆出來，不過這起風波並未重創王建民形象，他憑著精湛球技，讓球迷依舊買單支持。