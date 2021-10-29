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快搶！這裡徵28名護理師　月薪4萬起跳年終獎金比照軍公教

▲衛福部中區老人之家徵28名護理師。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲衛福部中區老人之家徵28名護理師。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

位於彰化縣田中鎮「衛福部中區老人之家」公開徵求28名臨時護理人員，每月薪資40,900元起跳，有師級證照者每月還有加給，夜班費另計，還有勞退提撥6%，有意報名者即日起至11月16日止，可檢附相關文件郵寄或親自送件報名，年終考核甲等或乙等者次年度均得續僱。

中區老人之家指出，臨時護理人員主要從事護理照顧服務相關工作、健康促進、衛教與保健服務及配合機構照護需要，需假日上班、輪值夜班或其他交辦事項，凡是專科以上護理或老人照護相關科系畢業，領有護士或護理師證書、具地區醫院 (含 )層級以上之護理臨床工作或老人福利機構從事護理直接照護工作經驗者尤佳。

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每月薪資依據衛生福利部所屬社會福利機構臨時人員報酬標準表12薪級328薪點，折合薪資4萬901元/月，具師級證照者每月加給2,000元，夜班費另計(三班制非固定 班：晚班每班支給300元、夜班500元)，年終獎金比照軍公教人員年終工作獎金發給注意事項辦理。

僱用期間自明年1月1日起至12月31日止，若當年度年終考核甲等者，次年度晉薪點一級，以晉至各該職類 最高薪點為限。年終考核甲等或乙等者次年度均得續僱。有意報名者請至網站 (https://crsch.mohw.gov.tw/)最新消息/徵才公告/職缺公告下載。聯絡電話：（04）8742811分
機663、209。

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