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國台辦副主任：「四個堅持」是痴人說夢　台獨份子必被押上審判台

▲▼國台辦副主任龍明彪。（圖／翻攝中國台灣網）

▲國台辦副主任龍明彪。（圖／翻攝中國台灣網）

記者蔡紹堅／綜合報導

國台辦副主任龍明彪29日在福建「海峽青年節」上表示，民進黨當局頭面人物最近公開鼓吹「四個堅持」，是自欺欺人的癡人說夢，暴露謀獨本性，「囂張作惡的台獨頑固分子，必將被押上刑事審判台，釘在歷史的恥辱柱上。」

龍明彪指出，當前，兩岸人員往來受到新冠疫情影響，民進黨當局的台獨挑釁導致台海形勢更為嚴峻，不少台灣青年為此焦慮不安，他要講出三點看法。

龍明彪提到，第一，台獨分裂是台海和平穩定的最大威脅，是祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患。近年來，民進黨當局不斷推進「去中國化」的台獨分裂活動，在島內製造「綠色恐怖」，阻撓限制台灣同胞參與兩岸交流合作，打壓主張統一的力量，加緊勾連外部勢力充當遏制中國發展的「棋子」，企圖「倚美謀獨」的冒險性在上升，這是導致台海局勢緊張的根源。

龍明彪指出，民進黨當局頭面人物最近公開鼓吹所謂「四個堅持」，是自欺欺人的癡人說夢，也進一步暴露了其謀獨本性，「兩岸同胞要高度警惕台獨分裂的嚴重危害和民進黨當局企圖裹挾台灣民眾的陰險禍心。」

龍明彪提到，第二，台獨分裂勢力目前氣焰囂張，實際上反映了其內心虛弱和末日將臨的狂躁，他們逃脫不了徹底失敗的命運，廣大台灣同胞要有堅決戰勝這股勢力的鬥爭勇氣，「那些數典忘祖、背棄先人、分裂國家的民族敗類，終將遭到歷史的審判。今天囂張作惡的台獨頑固分子，必將被押上刑事審判台，釘在歷史的恥辱柱上。」

龍明彪指出，第三，祖國大陸永遠是島內一切反獨促統力量的堅實可靠後盾，「我們有堅強的決心、堅定的意志和強大的能力，堅決戰勝任何有可能阻礙中華民族復興進程的重大風險挑戰，堅決粉碎破壞台海和平穩定、損害兩岸同胞根本利益的台獨圖謀，絕不允許任何人、任何勢力在任何時候把台灣從中國分裂出去。」

龍明彪還說，一些台灣同胞尤其是青少年受台獨思想蒙蔽蠱惑，在兩岸關係問題上存在模糊認識乃至錯誤認知，有的甚至做過錯事、說過錯話，「即便如此，我們也願意以最大的包容和善意與他們多溝通、多交流，邀請他們多來大陸走走看看，增進了解互信，消除隔閡和誤區，鼓勵和歡迎他們回到支持兩岸關係和平發展的正確道路上來。」

龍明彪強調，不管台海形勢如何變化，他們都將堅定不移推進兩岸關係和平發展和祖國和平統一進程，「兩岸同胞要勠力同心、不懈奮鬥，共同創造祖國完全統一、民族偉大復興的光榮偉業和光明未來。」

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