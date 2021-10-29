邱太三提議放寬兩岸交流　陸官方「未回應」續批兩國論

▲大陸國台辦發言人馬曉光 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

陸委會主委邱太三今（29日）提出4個呼籲，「強調兩岸需要平等對話。」提出台灣方面正研議疫情趨緩後放寬兩岸交流限制，願意率先提議雙方「公權力單位」就相關事務來溝通。對此，大陸國台辦發言人馬曉光的回應，直接繞過雙方商議可能性，痛批邱太三有關言論。認為是繼續販賣「兩國論」，欺騙台灣民眾，誤導國際社會，推卸民進黨當局謀「獨」挑釁的罪責。

他強調，民主是中國共產黨和中國人民始終不渝堅持的重要理念。我們的全過程人民民主，不僅有完整的制度程序，而且有完整的參與實踐，為祖國大陸繁榮進步提供了可靠保障，不斷滿足人民對美好生活嚮往，是真正的民主。

馬曉光指出，民進黨當局以「綠色恐怖」打壓異己、分化社會製造族群對立，為謀一黨之私損害廣大台灣同胞切身利益，是赤裸裸的「台獨」民粹。他們有何顔面和資格奢談民主?民進黨當局嘴上掛的「民主」，不過是企圖謀「獨」挑釁的「招魂幡」，企圖欺騙國際社會的「遮羞布」。

▲陸委會主委邱太三出席「中國大陸政經社會變遷動向」國際研討會。（圖／陸委會）

他進一步說，民進黨當局惡意攻擊大陸，渲染大陸「威脅」，完全是顛倒黑白的無恥言，是向外部反華勢力遞交「投名狀」，是乞求外部勢力為他們挑釁對抗、分裂國家撐腰打氣。兩岸同屬一個中國，台灣是中國不可分割的部分。

馬曉光表示，我們打擊和遏制「台獨」的必要行動，從來不是針對廣大台灣同胞，而是針對民進黨當局和「台獨」分裂勢力及其分裂活動。民進黨當局進行謀「獨」挑釁，連外部勢力破壞台海和平，這才是對廣大台胞的脅迫對全體中國人民根本利益的損害。

最後，馬曉光強調，在兩岸關係的大是大非問題上，只有「兩個堅持」堅持一個中國原則和「九二共識」，堅持反對「台獨」所謂的「四個堅持」，是赤裸裸地堅持販賣「兩國論」所謂的「承諾不變」，是對「台獨」分裂勢力的承諾未變，必然引發海局勢緊張動蕩，必然嚴重損害台灣同胞安全利益和民生福祉，必然遭到兩岸同胞和所有中華兒女唾棄，也必然以徹底失敗而告終。