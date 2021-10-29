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蔡英文願與北京改善關係　國台辦：「惺惺作態」偽造對話假象

▲▼大陸國台辦發言人馬曉光 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人馬曉光 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

總統蔡英文日前接受《美國有線電視新聞網》(CNN)採訪時表示，台灣一再表示願與大陸展開對話，這是處理兩岸關係時避免誤解、錯估和誤判的最佳途徑。大陸國台辦發言人馬曉光今（29日）回應，民進黨當初關閉兩岸協商大門，現在又惺惺作態，偽造願意對話的假象，這樣行為是在誤導台灣民眾，以及欺騙國際社會。

馬曉光說，2016年以來，民進黨當局否認「九二共識」破壞兩岸對話基礎，關閉了兩岸協商對話的大門。當前台海形勢複雜嚴峻的根源是民進黨當局與「台、獨」分裂勢力加緊勾連外部勢力，赤裸裸販賣「兩國論」，不斷進行謀「獨」挑釁，這是民進黨當局有意為之、兩岸同胞都清楚的事實，不存在什麼「誤解、錯估、誤判」。

他指出，堅持一個中國原則和「九二共識」，是兩岸關係的大是大非問題，是檢驗是否真正有對話誠意、維護兩岸關係和平發展、維護台灣同胞利益福祉的試金石。

最後，馬曉光強調，民進黨當局一方面向外部反華勢力搖尾乞憐，加緊投靠，配合外部勢力「以台制華」圖謀，出賣灣同胞和中華民族利益;另一方面又惺惺作態，偽造願意對話的假象，推鎯謀「獨」挑釁的罪責，企圖誤導台灣民眾，欺騙國際社會。「這種騙術極其低劣、可以休矣!」

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