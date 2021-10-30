載回疫苗卻被當破口！機師吐辛酸血淚嘆「我們更怕染疫」

▲盧希文。（圖／翻攝自疾病管制署 - 1922防疫達人）

記者許若茵／綜合報導

疾管署推出防疫人物誌，有機師直言，明明承擔染疫風險，為國人載運疫苗貨物，但仍被社會大眾視為「防疫破口」，自疫情以來，「我不是在隔離，就是在隔離的路上」，即使配合防疫政策，可還得面臨網路言語暴力，孩子也受到波及，無奈道「其實，我們比大家更怕染疫啊！」​

日前一名機師不幸於檢疫後離世，其生前曾抱怨不停在執勤、檢疫中無限輪迴，連家人都不諒解，機師工會則發起「黃飄帶行動」，持續呼籲主管機關、航空公司正視機組員身心健康，盼一個月能獲得三天空檔，以及居檢期間可不派飛。疾管署則在粉專貼出「防疫人物誌 航空機師篇」，分享防疫期間，守護健康家園的動人故事。

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華航777總機師盧希文憶起去年3月，他被指派飛第1班往返上海的專機，接回滯留在武漢的台商，當天，他穿上全套防護裝備，回台後飛機直接被拖到棚廠內，由化學兵對下機的每一個人進行消毒，「那是我第一次穿防護衣，戴N95口罩和護目鏡，穿上去以後就不能脫下來，即便機上溫度調到18度，還是全身從頭濕到腳，臉上是各種壓痕。」沒想到，後來這樣的裝備成為機組員的飛行日常。​

▲盧希文表示，沒想到穿著全套防護成為機組員的飛行日常。（圖／翻攝自疾病管制署 - 1922防疫達人）

「我們應該是全台灣做COVID-19篩檢最密集的職業了」，盧希文透露，機組人員每個月都需要篩檢4~7次，但仍因極為少數的機組人員，讓航空業成為社會大眾眼中的「防疫破口」，令他相當無奈道「其實，我們比大家更怕染疫啊！」​



「長達一年半，我不是在隔離，就是在隔離的路上」，盧希文說明，每趟長程航班結束，防疫旅館要先隔離5天，再進行9天加強自主健康管理，看不到盡頭的5+9循環對於身心很是煎熬，長時間的隔離讓大部份機組員久久才能見家人一面，公司附近的防疫旅館，經常可以看到機組員隔著窗戶，和站在窗台下的家人招手。​

不過即使辛苦配合防疫政策，但機組員仍被社會大眾異樣看待，不僅得面對網路言語暴力，連生病都無法就醫，盧希文指出「醫院要求24天或14天不飛行才能進醫院，但對我們來說是不可能的，身體不舒服只能靠自己找藥吃。」

▲機組人員常需要進行隔離與篩檢。（圖／翻攝自疾病管制署 - 1922防疫達人）

此外，機組員的孩子也連帶遭受波及，盧希文提到，「孩子的同學被爸媽會交代不可以跟機師的小孩一起玩，老師在課堂上要求父母有出國史的小孩，要做完PCR檢測才能回到學校上課。」​

防疫期間民眾雖無法出國，但因台灣位處海島，需要不斷進出口貨物，包含疫苗與經濟命脈也都相當仰賴空運，讓台灣的飛航工作更是吃重，對此，盧希文說，「我跟大家一樣，工作是為了養家，疫情讓大家都辛苦，但機師這份工作讓我確實也多承擔了一份責任，我會提醒自己要小心防疫，盡己力守護台灣。」